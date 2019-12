Se face lumina in cazul lui Ianis: "Conducerea mi-a spus acest lucru." Dezvaluiri din interiorul clubului

Fostul antrenor al lui Ianis de la Genk a vorbit despre situatia jucatorului.

Felice Mazzu, fostul antrenor al lui Genk, a vorbit despre situatia internationalului roman la echipa de club. Mazzu a fost demis de la Genk si a motivat intr-un interviu ca Hagi nu este inca pregatit pentru a se impune la Genk.

"Genk a facut transferuri bune, a investit multi bani. Dar un baiat ca Ianis Hagi nu e inca pregatit. Nu poti sa astepti de la el sa confirme imediat. Conducerea mi-a spus ca acest lucru va fi luat in considerare in evaluarea mea. Ma asteptam, deci, sa primesc mai mult timp la club", a spus Felice Mazzu.

Ianis Hagi a jucat 22 de minute in ultima partida de campionat pentru Genk. Mijlocasul a fost introdus in teren in minutul 69 si la prima atingere a reusit sa ofere o pasa decisiva.

Cu toate acestea, Hannes Wolf, noul antrenor al lui Genk, nu ii ofera prea multe sanse lui Hagi.

Belgienii au facut un top al celor mai rusionase transferuri din Belgia si l-au inclus si pe Ianis Hagi in acest top.

Acesta a ajuns in la Genk in aceasta vara in schimbul a 4 milioane de euro, insa jocul sau a fost total sub astepari.