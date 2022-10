Președintele lui Anderlecht a făcut lumină. Motivul pentru care Felice Mazzu a fost demis înainte de meciul cu FCSB (în direct pe Pro Arena & VOYO joi, 19:45)

Președintele lui Anderlecht, Wouter Vandenhaute a vorbit despre despărțirea de antrenorul clubului, Felice Mazzu, care se afla la cârma echipei de la începutul lui iulie 2022.

Vandenhaute a evidențiat faptul că rezultatele slabe ale formației din ultima perioadă, cum ar fi 1-2 cu West Ham în Conference League sau seria de eșecuri din campionatul Belgiei (0-1 vs Club Brugge, 2-3 vs Waregem, 1-3 vs Standard Liege), au dus la demiterea antrenorului.

„Antrenorul a fost demis, pentru că rezultatele nu sunt cele dorite. În dimineața aceasta, am avut o discuție amicală cu Mazzu. Este dezamăgit, dar rămâne un profesionist desăvârșit.

Știe că nu am avut de ales. Totul s-a întâmplat cu foarte mult respect, iar Felice Mazzu rămâne un prieten apropiat al clubului. Având în vedere cariera sa incredibilă, nu putem spune că a devenit un antrenor prost peste noapte.

Ne aflăm în mijlocul unei crize. Ține doar de noi să găsim soluții. Mazzu nu este singurul vinovat. Cunoaștem motivele care ne-au dus către el. Ne-am creat un stil alături de Kompany, dar nu am avut constanță și rezultate. Cu Mazzu ne-am dorit experiență și rezultate”, a spus Wouter Vandenhaute, potrivit Le Soir.

Felice Mazzu

Clubul Anderlecht Bruxelles a anunțat despărțirea de antrenorul Felice Mazzu, chiar înaintea meciului de joi din Conference League! Interimar va fi Robin Veldman.