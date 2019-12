FCSB - Gaz Metan | Bogdan Vintila este pregatit de duelul cu Edi Iordanescu: "Avem solutia." Ce spune despre un posibil transfer al lui Ianis Hagi

Din articol Bogdan Vintila a vorbit despre posibila plecare a lui Ianis de la Genk

FCSB o va intalni in runda cu numarul 20 pe Gaz Metan Medias.

FCSB va juca vineri, pe National Arena, impotriva celor de la Gaz Metan Medias. Bogdan Vintila are din nou probleme in centrul defensivei si va fi nevoit sa improvizeze. Iulian Cristea a ajuns la 4 cartonase galbene si este suspendat pentru partida cu Medias.

"Am incredere in jucatorii mei ca pot da cea mai buna riposta acestei echipe. Vrem sa castigam pentru ca trebuie sa terminam anul cu 3 victorii si daca se joaca si restanta cu Voluntari cu 4 victorii. Suntem capabili, am incredere in jucatori.

Consider ca o sa fim in play-off pentru ca suntem o echipa buna si cred ca meritam sa fim acolo.

O sa fie interesant. Il stiu pe Edi, am facut licenta pro impreuna. Este un antrenor bun cu un fotbal modern si o sa fie o confruntare interesanta. Consider ca jucatorii s-au schimbat mult si au mai multa incredere in ei si sunt mai echilibrati si mult mai hotarati. Si eu la fel.

Avem solutia pentru centrul defensivei. Vom vedea maine, nu imi place sa ma pronunt pentru ca vreau ca toti jucatorii sa fie conectati la joc. Vom vedea si la antrenamentul acesta cum raspund jucatorii, cum se simt din punct de vedere fizic", a spus Vintila la conferinta de presa.

"Eu sper ca Ianis sa joace in continuare, asta imi doresc. Nu pot sa spun daca imi doresc un jucator sau nu pentru ca eu am jucatorii mei si tin la ei. Despre ceilalti, numai de bine", a spus antrenorul FCSB-ului.

Cu o victorie impotriva celor de la Gaz Metan, FCSB ar face 33 de puncte si ar veni la 5 puncte in spatele liderului CFR.