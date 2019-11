Ianis Hagi, val nou de critici din presa belgiana! "Trebuie sa recunoastem, a aratat prea putin." Ce spun jurnalistii despre jucatorul roman

Ianis Hagi traverseaza o perioada foarte slaba la echipa de club si nu a mai reusit sa prinda minute.

Hagi a primit o veste care ii poate relansa cariera in Belgia. Genk se pregateste sa isi schimbe antrenorul in urma lipsei de rezultate si in locul lui Felice Mazzu urmeaza sa vina Hannes Wolf, care este considerat ucenicul lui Jurgen Klopp, din vremea cand acesta o antrena pe Borussia Dortmund.

Presa din Belgia l-a criticat din nou pe Ianis si spun ca nu sunt convinsi ca jucatorul se va impune sub aripa noului antrenor:

"Trebuie sa recunoastem, Ianis Hagi a aratat prea putin pentru a se justifica valva facuta in jurul sau in vara, dupa transfer. Romanul ar putea fi multumit doar cu golul sau de debut si cu prestatia din partida cu Saint-Truiden (3-3), dar clar nu era unul dintre preferatii lui Mazzu. Nu putem prezice cand Hagi va incepe titular, in cea mai buna forma, insa poate el va oferi acea scanteie de creativitate care a lipsit celor de la Genk atat de multa in ultima vreme", au spus cei de la voetbalnieuws.be.

Ianis Hagi (21 de ani) a fost transferat de Genk in vara pentru 4 milioane de euro si a reusit sa stranga doar 11 meciuri in tricoul belgienilor, in care a marcat de 3 ori si a oferit 2 pase de gol.