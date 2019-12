"Am vorbit cu el ore in sir!" S-a aflat motivul pentru care Ianis Hagi nu mai prinde postul de titular la Genk! Dezvaluiri de ULTIMA ORA despre situatia internationalului roman

Fostul antrenor al celor de la Genk a dezvaluit motivul pentru care Ianis Hagi nu prinde postul de titular la campioana Belgiei.

Felice Mazzu, fostul tehnician al celor de la Genk, a vorbit in presa din Belgia despre motivul pentru care Ianis Hagi nu a prins mai multe minute in mandatul sau la campioana Belgiei. Acesta spune ca aceasta problema persista si mandatul actualului antrenor, Hannes Wolf si a dezvaluit care este de fapt situatia acestuia.

"Uitati-va la Hagi, un fotbalist foarte bun, dar intr-o linie de mijloc formata din trei fotbalisti nu e potrivit. Am vorbit cu el ore in sir despre acest aspect. El poate juca doar in spatele atacantului, dar restul echipei trebuie sa joace in functie de el. In acest mod s-a compromis", a declarat Felice Mazzu.

In acest sezon, Ianis Hagi a jucat 12 partide in campionat, unde a marcat de 3 ori si a oferit 3 pase de gol.