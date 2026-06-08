Pleacă Ionuț Radu de la Celta Vigo? Mutarea neașteptată pe care o pregătesc spaniolii

Pleacă Ionuț Radu de la Celta Vigo? Mutarea neașteptată pe care o pregătesc spaniolii Stranieri
SPORT.RO
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Conducerea clubului Celta Vigo caută noi opțiuni pentru poartă, deși internaționalul român tocmai a bifat un sezon istoric în campionat.

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Celta VigoIonut Radula liga
Din articol

Ionuț Radu (28 de ani) a avut un parcurs impresionant la Celta Vigo în stagiunea 2025/2026, însă viitorul său la echipă ar putea lua o întorsătură diferită. Deși a fost o prezență constantă între buturi, oficialii clubului analizează piața transferurilor pentru a aduce un alt goalkeeper care să emită pretenții la statutul de titular.

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Diego Conde, principala țintă a celților

Potrivit presei din Spania, Celta Vigo l-a identificat pe Diego Conde (27 de ani) drept principalul candidat pentru acest post. Portarul legitimat la Villarreal a pierdut echipa de start în favoarea lui Arnau Tenas, bifând un singur meci oficial în sezonul recent încheiat. Odată cu numirea lui Inigo Perez pe banca tehnică, șansele lui Conde de a mai juca la Villarreal s-au redus considerabil.

Evaluat la 3 milioane de euro pe piața de mercato și crescut de academia lui Atletico Madrid, Conde este văzut drept varianta ideală pentru formația din Galicia. Publicația iberică Fichajes a explicat strategia clubului:

„Echipa din Galicia caută un concurent pentru Ionuț Radu și îl percepe pe Diego Conde drept o alegere bună, cu o vârstă bună și cu loc de îmbunătățire. Mutarea este văzută drept una capabilă să ridice nivelul intern, Conde având șansa să lupte pentru locul de titular”, au transmis jurnaliștii spanioli.

Evoluțiile sigure l-au propulsat pe Ionuț Radu în topul fotbaliștilor din Spania, fiind desemnat portarul ideal al sezonului într-un prim 11 simbolic propus de La Liga, o echipă din care mai fac parte vedete precum Lamine Yamal sau Kylian Mbappe. Rămâne de văzut dacă interesul concret pentru Diego Conde îl va ambiționa pe român sau va pava drumul către o despărțire de gruparea spaniolă.

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