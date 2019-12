Pleaca Ianis Hagi de la Genk dupa 6 luni?! Petrescu a anuntat la ce echipa din Liga 1 ar putea juca: "Acolo i-ar fi cel mai bine!"

Echipa lui Dan Petrescu se pregateste de perioada de transferuri.

CFR Cluj inca lupta pe doua fronturi si cauta intariri in iarna. Avand in vedere ca Ianis Hagi si Alexandru Chipciu sunt aproape de o despartire de echipele lor de club din Belgia, Dan Petrescu a fost intrebat daca cei doi ar fi buni in Romania. Super Dan i-ar vrea pe Chipciu si Hagi Jr. la Cluj, dar e constient ca-i va fi greu sa-i ia. Petrescu e de parere ca lui Hagi i-ar fi cel mai bine la Viitorul.

"Normal! Ar fi buni si pentru CFR amandoi. Avem foarte multi jucatori aici, sa vedem cine vrea sa plece, cine vrea sa ramana... Sa vad si eu pe cine vreau sa pastrez. Va fi o campanie buna pentru noi. Nu cred ca vor fi multe mutari, dar daca apare un jucator de genul asta, ne intereseaza. Daca Ianis Hagi se intoarce in Romania, nu cred ca se intoarce la CFR. Cred s-ar intoarce la Viitorul, asta e parerea mea. Acolo ii e cel mai bine. Care e cel mai bun antrenor pentru el? Nu Gica? Ramane de vazut ce va fi, dar nu cred c-ar fi bine pentru el sa se intoarca in Romania, ar fi bine sa ramana cat mai mult in strainatate", a declarat Petrescu intr-o conferinta de presa.

Jurnalistii belgieni au scris ca Alex Chipciu ar putea ajunge la FCSB sau Craiova, dar Mihai Stoica a dezmintit informatiile, spunand ca a discutat cu acesta si i-a recomandat sa continue in vest.