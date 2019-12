Acum 2 zile isi umilea adversarul cu un dribling de senzatie, acum este inclus intr-un top pe care nimeni nu il anticipa! In ce situatie a ajuns Ianis Hagi la Genk

Belgienii au facut un top in care l-au inclus si pe Ianis Hagi.

Genk a disputat acum doua zile, meciul cu Napoli din deplasare, meci contand pentru ultima etapa din grupele Champions League. Belgienii au pierdut cu 4-0 meciul si au terminat ultimii in grupa. Ianis Hagi nu a inceput ca titular meciul insa a fost introdus in minutul 72 al partidei. Internationalul roman a reusit un dribiling de senzatie in fata lui Manolas, insa nu a reusit sa marcheze.

Belgienii au facut un top al celor mai rusionase transferuri din Belgia si l-aun inclus si pe Ianis Hagi in acest top.

Acesta a ajuns in la Genk in aceasta vara in schimbul a 4 milioane de euro, insa jocul sau a fost total sub astepari.