Si-a UMILIT adversarul! Ianis Hagi, faza serii pentru Genk la Napoli! E incredibil ce se intampla dupa ce ii da mingea printre picioare lui Manolas

Ianis Hagi a jucat 20 de minute in deplasarea lui Genk la Napoli, din ultima etapa a grupelor Champions League.

Ianis a reusit cea mai importanta faza a campioanei Belgiei la 4 minute dupa ce a intrat in teren. Hagi Jr. a condus un atac in urma caruia Genk ar fi trebuit sa marcheze pe San Paolo.



Ianis a pornit o actiune in apropierea centrului terenului, apoi i-a trecut mingea printre picioare lui Manolas in careul advers, inainte ca doi dintre coechipierii sai sa se incurce reciproc in fata portii. Mingea s-a dus in cele din urma spre gol, dar a lovit bara si a iesit in afara terenului. Ianis n-a putut decat sa urmareasca balonul cu privirea, desi era la cativa centimetri de ea. Era in pozitie de offside si n-a putut sa o impinga in plasa pentru a schimba tabela. Napoli - Genk s-a terminat 4-0.