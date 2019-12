Genk face ISTORIE in ultimul meci din grupele Ligii Campionilor. Ce RECORD a doborat echipa lui Ianis Hagi

Genk o infrunta pe Napoli in ultimul meci al fazei grupelor din Liga Campionilor.

Pentru deplasarea de la Napoli belgienii, deja eliminati din competitie, vor trimite ca titular un portar de doar 17 ani si 287 de zile.

Maarten Vandevoordt va deveni astfel cel mai tanar portar din istorie care va juca in Liga Campionilor. Pana in prezent, recordul era detinut de Mile Svilar, care a aparat in meciul dintre Benfica si Manchester United, in 2017, la varsta de 18 ani si 52 de zile.

In confruntarea din sudul Italiei, Ianis Hagi nu se regaseste printre titulari.

Toate meciurile din Liga Campionilor pot fi urmarite in format LIVE BLOG de la ora 19:55.