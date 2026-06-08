Care este echipa preferată de fotbal a lui Volodimir Zelenski. Președintele Ucrainei este un fan înrăit al sportului

Care este echipa preferată de fotbal a lui Volodimir Zelenski. Președintele Ucrainei este un fan înrăit al sportului Fotbal extern
SPORT.RO
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Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, are o pasiune pentru sport, în special pentru fotbal. 

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Volodimir ZelenskiFC Kryvbas Kryvyi Rihfotbal
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Chiar și în contextul responsabilităților uriașe pe care le are, liderul de la Kiev urmărește fotbalul pe cât posibil și susține o echipă din orașul natal.

Kryvbas, clubul favorit al lui Zelenski

Echipa preferată a lui Zelenski este FC Kryvbas Kryvyi Rih, formația din orașul său natal, Kryvyi Rih, informează gazeta.ua.

Kryvbas a încheiat sezonul 2025/2026 pe locul #7 în campionatul Ucrainei, cu 48 de puncte obținute în 30 de etape.

Formația a ratat calificarea în cupele europene, terminând la nouă puncte în spatele lui Dynamo Kiev, ocupanta locului #4.

Cea mai recentă participare europeană a lui Kryvbas a venit în sezonul 2024/2025. Ucrainenii au fost eliminați în turul al treilea preliminar al UEFA Europa League de Viktoria Plzen, după 1-2 și 0-1.

Ulterior, echipa a continuat în preliminariile UEFA Conference League, însă a fost eliminată și de Real Betis, scor 3-0 în deplasare și 0-2 pe teren propriu.

Clubul a fost relansat cu sprijinul lui Zelenski

Fondat în 1959, Kryvbas a dispărut în 2013 din cauza problemelor financiare. Clubul a fost relansat în 2020, iar Zelenski a susținut public revenirea echipei. 

Liderul ucrainean a participat inclusiv la evenimente dedicate renașterii clubului și a dat lovitura de start la unul dintre primele meciuri oficiale după relansare.

Fostul antrenor al echipei, Yuriy Vernydub, a declarat că Zelenski și-a dorit foarte mult ca Kryvbas să revină în elita fotbalului ucrainean, informează sursa citată mai sus.

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