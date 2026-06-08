Care este echipa preferată de fotbal a lui Volodimir Zelenski. Președintele Ucrainei este un fan înrăit al sportului

Chiar și în contextul responsabilităților uriașe pe care le are, liderul de la Kiev urmărește fotbalul pe cât posibil și susține o echipă din orașul natal.

Kryvbas, clubul favorit al lui Zelenski

Echipa preferată a lui Zelenski este FC Kryvbas Kryvyi Rih, formația din orașul său natal, Kryvyi Rih, informează gazeta.ua.

Kryvbas a încheiat sezonul 2025/2026 pe locul #7 în campionatul Ucrainei, cu 48 de puncte obținute în 30 de etape.

Formația a ratat calificarea în cupele europene, terminând la nouă puncte în spatele lui Dynamo Kiev, ocupanta locului #4.

Cea mai recentă participare europeană a lui Kryvbas a venit în sezonul 2024/2025. Ucrainenii au fost eliminați în turul al treilea preliminar al UEFA Europa League de Viktoria Plzen, după 1-2 și 0-1.

Ulterior, echipa a continuat în preliminariile UEFA Conference League, însă a fost eliminată și de Real Betis, scor 3-0 în deplasare și 0-2 pe teren propriu.