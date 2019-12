Ianis Hagi si-a primit calificativul dupa ce a dat o pasa de gol in ultima etapa! "A fost precis cat timp a jucat." Ce nota i-au oferit belgienii

Ianis Hagi a avut o prestatie apreciata in ultimul meci din campionat.

Hagi a fost trimis in teren in minutul 69, cand Genk avea un avans de 3 goluri in fata celor de la Waasland-Beveren. Romanul a reusit sa ofere un assist la prima atingere a balonului, dupa ce a executat un corner.

"La primul contact cu mingea a reusit un assist din corner. A fost precis cat timp a jucat. A avut pase bune si, cu putin noroc, isi putea imbunatati cifrele", au spus cei de la Het Belang van Limburg.

Publicatia belgiana i-a oferit romanului nota 6 pentru prestatia avuta in cele aproximativ 20 de minute jucate.

Ianis a marcat pentru Genk in acest sezon 3 goluri si a oferit 4 pase decisive.