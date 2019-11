Ianis Hagi, un nou meci pe banca la Genk! De cand nu a mai jucat internationaul roman pentru campiona Belgiei

Ianis Hagi a fost din nou rezerva la Genk.

Genk a remizat, scor 2-2, in deplasare la Mouscron in ultima etapa din Belgia, iar Ianis Hagi a fost din nou tinut pe banca de rezerve. Acesta nu a mai jucat pentru campioana Belgiei din 2 noiembrie, de la meciul cu Eupen, dar si atunci a fost introdus pe finalul partidei.

"In ultima luna a mai stat, ca era obosit. Asta e! Ianis e pe drumul cel bun, creste, e in dezvoltare! Normal ca daca nu joaca mai multe meciuri esti preocupat, dar Ianis arata bine. Toata lumea e fericita cu el si cei de la Genk sunt foarte multumiti de Ianis, de progresia lui si de comportamentul lui si de tot ce e acolo. Pentru Ianis s-au intamplat numai lucruri frumoase in acest an. A fost o perioada de o luna mai nefericita, dar atat. Restul, el are foarte multe realizari in acest an", spus Gica Hagi.

Genk ocupa locul 9 in Belgia cu 21 de puncte dupa 15 meciuri.