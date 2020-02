Schimbare majora pentru una dintre cele mai importante competitii mondiale. Legendele Drogba si Eto’o militeaza pentru ea

Jucatorii din Liga 1, precum Toni Silva, Fatai, Sylla, Boli, Cestor, Rimane, Zoua, N'Dongala, Bouhenna, Salli, Chamed, Fofana, Ely Fernades, Platini, Yameogo sau Omoh, ar putea beneficia de aceasta schimbare.

Gianni Infantino, presedintele FIFA, a propus ca, dupa editia din 2021, Cupa Africii pe Natiuni sa isi schimbe formatul si sa se organizeze la fiecare 4 ani, si nu bienal, cum se intampla acum. Desi Confederation Africaine de Football (CAF) a explicat ca a ales sa organizeze competitia la fiecare doi ani pentru a incuraja dezvoltarea infrastructurii sportive a tarilor organizatoare, atat presedintele Ahmad Ahmad, cat si consilierii sai, fostii mari jucatori Didier Drogba si Samuel Eto'o, sunt de acord ca masura ar fi binevenita, pentru ca ar creste importanta fiecarei editii a Cupei Africii si ar imbunatati relatia dintre numerosii fotbalisti africani care evolueaza in Europa si cluburilor lor, care sunt obligate la fiecare doi ani sa se descurce fara ei timp de aproape o luna de zile.

Cupa Africii pe Natiuni (Africa Cup of Nations) a fost organizata pentru prima data in 1957, iar cele mai de succes echipe nationale sunt Egipt (7 trofee), Camerun (5), Ghana (4), Nigeria (3), Coasta de Fildes, Algeria si Congo (2). Ultima editie, desfasura in Egipt, in 2019, a fost castigata de Algeria, care a invins in finala pe Senegal (1-0), peste 75.000 de spectatori urmarind intalnirea de pe Cairo International Stadium. Competitia inter-tari africana este considerata una dintre cele mai importante din lume, imediat dupa Cupa Mondiala, Campionatul European, Jocurile Olimpice si Copa America.

Golgheterul editiei precedente a fost Odion Ighalo, cu 5 goluri, fotbalistul fiind de curand achizitionat de Manchester United, iar printre vedetele turneului final s-au numarat Riyad Mahrez (Algeria / Manchester City), Sadio Mane (Senegal / Liverpool), Mohamed Salah (Egipt / Liverpool), Jordan Ayew (Ghana / Crystal Palace), Sofiane Feghouli (Algeria / Galatasaray), Thomas Partey (Ghana / Atletico Madrid), Keita Balde (Senegal / AS Monaco), Alex Iwobi (Nigeria / Everton), Kalidou Koulibaly (Senegal / Napoli), Youssef En-Nesyri (Maroc / FC Sevilla), Adama Traore (Mali / RB Leipzig) sau Idrissa Gueye (Senegal / PSG).

Africa este unul dintre cele mai importante continente, ea acoperind 20% din suprafata de pamant a globului (30,3 milioane km2) si avand a doua cea mai numeroasa populatie (1.3 miliarde de locuitori), dupa Asia. In Africa se gasesc 54 de tari suverane si teritorii, iar aici este inregistrata una dintre cele mai mici medii de varsta din lume (19.7 ani), fata de media mondiala de 30.4 ani, acest fapt explicand dinamismul continentului. Africa de Est, in special Etiopia, este considerata ca zona de origine a omului modern, iar continentul este considerat cel mai bogat in resurse si cu cel mai mare potential de dezvoltare, inclusiv din punct de vedere sportiv.