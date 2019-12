Messi a DEZVALUIT motivul pentru care l-a votat pe Sadio Mane la "The Best"! Explicatia argentinianului 

Leo Messi a vorbit despre atacantul lui Liverpool, Sadio Mane.

Argentinianul a oferit un interviu pentru Canal+ la gala Balonul de Aur in care a explicat de ce Sadio Mane a fost prima sa alegere la "The Best".

"Sunt foarte multi jucatori mari si uneori este dificil sa alegi, insa l-am ales pe Mane pentru ca este un jucator care ma incanta, a avut un an imens si a fost foarte important in victoriile lui Liverpool.

Asta este motivul pentru care l-am ales, insa, repet, sunt multi jucatori mari si uneori este dificil sa alegi doar unul", a declarat Messi.

Lionel Messi l-a ales pe Sadio Mane, in fata lui Cristiano Ronaldo si a coechipierului sau, Frenkie de Jong. Mane a ocupat locul 5 la "The Best", iar la Balonul de Aur, s-a clasat pe locul 4, in spatele coechipierilor Mohamed Salah si Virgil van Dijk.