Jucatorul din Kenya care a socat la Cupa Africii: "Pare mult mai batran de 26 de ani!" FOTO

Kenya s-a calificat la Cupa Africii pe Natiuni dupa 15 ani!

Cupa Africii pe Natiuni a inceput in Egipt, cu victoria gazdelor contra Zimbabwe, scor 1-0, gol marcat tarziu de Hassan.

Chiar la inceputul turneului, un fotbalist kenyan s-a remarcat: are oficial 26 de ani, insa e suspectat ca e mult mai in varsta!

Joash Onyango e fundas si i-a ajutat pe kenyeni sa incaseze doar doua goluri in ultimele sapte partide! El este legitimat la echipa Gor Mahia din Kenya, e nascut in 1993 si nu se cunosc multe detalii despre el inainte de 2015, anul in care a semnatc Western Stima, care in 2017 l-a cedat la echipa actuala.

Din 2018, Joash Onyango joaca pentru nationala din Kenya. Pentru Cupa Africii, Onyango a adoptat un nou look, unul care se pare ca nu-l avantajeaza deloc. Si-a vopsit barba blonda si pare mult mai in varsta. Prin comparatie, el este de aceeasi varsta cu Jese Lingard de la Manchester United.