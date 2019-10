"Ce?! Messi m-a votat la FIFA Best?!" Reactia geniala a lui Sadio Mane cand a aflat ca starul Barcelonei l-a desemnat cel mai bun jucator al anului

Leo Messi l-a votat pe Sadio Mane pentru trofeul FIFA Best. Argentinianul a fost, insa, cel care a castigat, fiind la randul sau ales de majoritatea fotbalistilor si antrenorilor cu drept de vot.

Leo Messi a castigat trofeul FIFA Best 2019. El detine acum 5 Baloane de Aur si un titlu FIFA Best. Messi mai are alte 6 Ghete de Aur, dar si un Balon de Aur al Campionatului Mondial din 2014.

Messi l-a votat pe Sadio Mane la FIFA Best

Messi a votat la randul sau pentru cel mai bun jucator din 2019. El l-a ales pe starul senegalez al lui Liverpool, Sadio Mane.

Africanul nu a intrat in marea finala, finala FIFA Best fiind intre Ronaldo, Messi si Virgil Van Dijk.

Mane: "Este un compliment urias pentru mine"

Sadio mane a vorbit pentru Sunday Times despre acest subiect.

"Este un compliment urias pentru mine, e un compliment pentru oricine sa fie ales de Messi. Cand ma uit inapoi, cand ma uit de unde am venit... imi dau seama cat de departe am ajuns acum. Am ajuns aici fara sa joc prea mult la o academie.

Tot ce pot sa le spun tinerilor si copiilor este sa munceasca pentru visul lor", a spus Mane.

Sadio Mane a fost intrebat cum ar fi votat el. Acesta a raspuns ca i-ar fi votat in ordine pe Messi, apoi pe Van Dijk.

"Virgil este un coleg fantastic si un fotbalist fantastic. Dar n-am ce sa fac, imi pare rau pentru Virgil, Messi trebuie sa fie inainte", a mai spus Sadio Mane.