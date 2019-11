CEL MAI DE TREABA FOTBALIST! Sadio Mane impresioneaza din nou! Gestul atacantului lui Liverpool pentru un fan care seamana cu el

Sadio Mane a facut un gest superb pentru un fan de-al sau la ultimul meci al nationalei Senegalului.

Atacantul lui Liverpool se afla cu nationala Senegalului la meciurile de calificare in Cupa Natiunilor Africii. Dupa ultimul meci pe care Senegal l-a castigat cu Congo (2-0), Sadio Mane a facut un gest incredibil pentru un fan care semana extrem de mult cu el.

In momentul in care se urca in autocarul echipei, Mane l-a observat pe fanul care semana cu el, acesta purta un tricou de-al lui Liverpool pe el si l-a invitat pe acesta in autocarul echipei pentru a-l imbratisa si a-l prezenta celorlalti coechipieri.

Dupa cateva minute, fanul a fost scos din autobuz de catre securitate, insa era tot un zambet de fericire, deoarece si-a intalnit idolul. Filmarea este virala pe retelele de socializare.

???? | Sadio Mané invites a lookalike onto the Senegal team bus ????????❤️pic.twitter.com/OLeL2KElK3 — Steven Gerrard (@Gerrard8FanPage) November 16, 2019