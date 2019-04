TRAGEDIE: Inca un fotbalist african a murit din cauza unei probleme nedescoperite la inima! Urma sa joace la Cupa Africii pe Natiuni cu nationala tarii sale

Inca un fotbalist african a murit din cauza unor probleme nedescoperite la inima.

La aproape 3 ani de la moartea tragica a lui Patrick Ekeng, prabusit pe teren intr-un Dinamo - Viitorul, inca un fotbalist african a incetat din viata in conditii asemanatoare. In varsta de doar 28 de ani, acesta a decedat in urma unui atac de cord.

Papy Faty, international din Burundi, tara calificata in premiera la Cupa Africii pe Natiuni, a murit in urma unui atac de cord survenit in timpul meciului dintre Malanti Chiefs FC si Green Mamba, din campionatul tarii Eswatini, fosta Swaziland, scrie L'Equipe.

Papy Faty, in varsta de 28 de ani, a jucat in Europa la Trabzonspor si Maastrich, dar a decis sa se intoarca pe continentul natal. El a jucat de mai multe ori pentru nationala Burundi si a pus umarul la calificarea in premiera la Cupa Africii pe Natiuni.

Potrivit L'Equipe, Faty s-a prabusit pe teren si a murit in drumul catre spital.

Burundi s-a calificat in premiera la CAN, turneu final care va avea loc in Egipt, pentru prima data in istorie pe timpul verii. Cupa Africii se va disputa in perioada 21 iunie - 19 iulie.

Mai multi fotbalisti africani au murit in conditii similare



Cazul lui Papy Faty nu este singular. In ultimii ani mai multi jucatori au incetat din viata din cauza unor afectiuni cardiace. Ii amintim pe Patrick Ekeng, fost la Dinamo, si Cheick Tiote, fost la Newcastle.