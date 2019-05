Singurul fotbalist din Liga I convocat la Cupa Africii pe Natiuni 2019! Turneul se va disputa in premiera pe timul verii, in Egipt

Zoua de la Astra e singurul jucator din Liga I convocat pana acum la Cupa Africii pe Natiuni 2019.

Atacantul Jacques Zoua, de la Astra Giurgiu, a fost nominalizat de selectionerul nationalei de fotbal a Camerunului, olandezul Clarence Seedorf, in lotul largit pentru Cupa Africii pe Natiuni 2019.

Zoua are un singur gol marcat in 21 de partide jucate pentru Astra in Liga 1 in acest sezon.

Seedorf a decis sa nu convoace doua dintre vedetele Camerunului, fundasul Joel Matip (27 ani), care va disputa finala Ligii Campionilor cu Liverpool, si fundasul Nicolas Nkoulou (Torino), care a marcat golul victoriei in fata Egiptului, in finala CAN 2017.

"Leii neimblanziti" fac parte din Grupa F la turneul final din Egipt (21 iunie - 19 iulie), alaturi de Ghana, Benin si Guineea-Bissau.

In lotul anuntat de Seedorf se mai gasesc trei jucatori care au trecut prin campionatul Romaniei: fundasii Collins Fai (ex-Dinamo), Michael Ngadeu-Ngadjui (ex-FC Botosani) si atacantul Fabrice Olinga (ex-FC Viitorul).

Lotul largit al Camerunului pentru CAN 2019



Portari: Andre Onana (Ajax Amsterdam/Olanda), Fabrice Ondoa (Oostende/Belgia), Carlos Kameni (Fenerbahce/Turcia), Simon Omossola (CotonSport/Camerun)

Fundasi: Collins Fai (Standard Liege/Belgia), Michael Ngadeu-Ngadjui (Slavia Praga/Cehia), Ambroise Oyongo Bitolo (Montpellier/Franta), Banana Yaya (Panionios/Grecia), Jerome Onguene (Red Bull Salzburg/Austria), Gaetan Bong (Brighton/Anglia), Jean Armel Kana-Biyik (Kayserispor/Turcia), Dawa Tchakonte (FC Mariupol/Ucraina), Jeando Fuchs (Sochaux/Franta)

Mijlocasi: Andre-Frank Zambo Anguissa (Fulham/Anglia), Georges Mandjeck (Maccabi Haifa/Israel), Pierre Kunde Malong (Mainz/Germania), Edgar Salli (Nurnberg/Germania), Arnaud Djoum (Hearts FC/Scotia), Wilfrid Kaptoum (Betis Sevilla/Spania), Petrus Boumal (FC Ural/Rusia), Ramses Akono (Eding Sport/Camerun)

Atacanti: Fabrice Olinga (Mouscron/Belgia), Vincent Aboubakar (FC Porto/Portugalia), Stephane Bahoken (Angers/Franţa), Eric-Maxim Choupo-Moting (PSG/Franta), Karl Toko Ekambi (Villarreal/Spania), Paul-Georges Ntep (Wolfsburg/Germania), Moumi Ngamaleu (Young Boys Berna/Elveţia), Jacques Zoua (Astra Giurgiu/Romania), Clinton Njie (Olympique Marseille/Franta), Christian Bassogog (Henan/China), Joel Tagueu (Maritimo/Portugalia), Olivier Boumal (Panionos/Grecia), Jean Pierre Nsame (Young Boys Berna/Elvetia)