Rezultat SOC la Cupa Africii! Madagascar, in sferturi dupa ce a scos Congo la penalty-uri! Ce s-a intamplat

Dupa 2-2 in timpul regulamentar, a reusit sa scoata RD Congo la penalty-uri! Pentru congolezi a fost titular fostul stelist Moke, inlocuit insa imediat dupa pauza. La 11 metri, Madagascarul n-a ratat nimic, spre deosebire de adversara ei, care a irosit doua executii. Una i-a apartinut vedetei Yannick Bolasie.

Madagascar a pierdut amicale cu Mauritania (3-1) si Kenya (1-0) inainte de Cupa Africii, insa de cand a ajuns in Egipt a oferit surpriza dupa surpriza. S-a calificat in optimi cu 7 puncte din 9 posibile (inclusiv victorie 2-0 cu Nigeria), iar azi a socat Africa dupa victoria in fata Congo!

Madagascar e pentru prima oara la Cupa Africii. Pentru ca era printre cele mai slabe 6 echipe ale continentului acum 2 ani, nationala a trebuit sa joace un tur suplimentar de calificare, in fata Sao Tome e Principe, la inceputul lui 2017.



