Sadio Mane, gest de MILIOANE! A construit o scoala in orasul sau natal in vacanta de vara. FOTO

Senegalezul Sadio Mane si-a petrecut vacanta in orasul natal din Senegal, acolo unde construieste o scoala!

Sadio Mane a avut cel mai bun sezon din cariera, castigator al Champions League cu Liverpool in urma unui sezon fantastic. Atacantul senegalez a inscris 26 de goluri in 50 de meciuri si a devenit unul dintre favoritii surpriza la castigarea Balonului de Aur.



Mane, vacanta in Bambaly, Senegal, pe santier

Dupa terminarea sezonului Sadio Mane a participat cu nationala Senegalului la Cupa Africii pe Natiuni, iar apoi a intrat in vacanta. Mane nu a plecat in destinatii exotice, ci a mers in satul sau natal, Bambaly, acolo unde a construit deja un spital, iar acum plateste pentru o noua scoala.

Anul trecut in luna aprilie, Mane a donat 250.000 de euro pentru noua scoala, iar acum a mers sa vada rezultatele. "Educatia e foarte importanta. Asa poti avea o cariera buna", le-a transmis Mane compatriotilor sai. Peste 15 milioane de oameni din tarile vest-africane traiesc sub limita saraciei. Tot Mane a mai finantat si construirea unui spital in acelasi oras.



