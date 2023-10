Fotbalistul transferat pe două containere a dezvăluit cum s-a întâmplat totul: „M-a sunat și Samuel Eto’o să mă întrebe!”

Atacantul camerunez în vârstă de 27 de ani Aziz Njoya Njifakue că a fost sunat de Samuel Eto’o, fostul star al Barcelonei și actual președinte al Federației Cameruneze de Fotbal, după ce știrea transferului său s-a rostogolit în presa internațională.

„Ce pot să zic? O să îți povestesc cum a fost totul. Președintele de la Viitorul Pandurii Târgu-Jiu a vorbit cu președintele de la Lugoj pentru transferul meu și a vrut să îi dea banii.

Președintele de la CSM Lugoj a cumpărat cu banii containerele! El a zis că are nevoie de containere. Nu știu câți bani i-a dat, dar destul de mulți, a protestat și a zis că are nevoie de containere.

El a făcut ce a vrut el. La Lugoj avem o problemă acum, că nu avem primar și el se ocupă de toată partea sportivă. Asta e politica!

Aziz Njoya Njifakue, sunat de Eto’o

Eu am fost surprins că s-a scris atât de mult. Toată lumea! Samuel Eto’o Fils, președintele Federației de Fotbal din Camerun, m-a sunat și m-a întrebat: «Ce transfer e ăsta?! Ăsta nu este un transfer normal pentru un fotbalist!».

Am văzut că a scris presa din toată lumea și e foarte bizar pentru mine. Președintele de la CSM Lugoj nu se pricepe la fotbal! El a fost taximetrist și acuma se ocupă de echipă. Înțelegi? Și acuma sunt celebru în toată lumea (n.r. - râde).

Toată lumea a fost surprinsă! M-a sunat mama din Camerun și mi-a zis și ea șocată: «Ce e asta?!». Măcar acum a aflat toată lumea de mine. Absolut toți cunoscuții mei au fost surprinși!

Mi-au scris, m-au sunat: «Ce e asta?! Ce transfer e ăsta?! Ce treabă are cu containerele?!». Eu am plecat foarte supărat de la Lugoj și nu am văzut niciun container, pentru că președintele a vrut să se promoveze, să își facă reclamă. El nu se pricepe la fotbal!

Eu îmi fac treaba. Am dat sezonul trecut 44 de goluri și sper să continui așa și la liga a doua. Am dat deja gol într-un amical. Doamne ajută!”, a spus Aziz Njoya Njifakue, potrivit Fanatik.

Cu o cotă de piață de 25.000 de euro, Aziz Njoya Njifakue a strâns patru meciuri la Viitorul Pandurii Târgu Jiu, iar în ultimele trei a fost integralist.