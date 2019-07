FABULOS! I-a luat mana adversarului si a incercat sa obtina cartonasul ROSU! Faza incredibila la Cupa Africii

Algeria a eliminat-o pe Coasta de Fildes in sferturile Cupei Africii dupa loviturile de departajare. A fost 1-1 dupa 120 de minute, pentru ca la penalty-uri sa rateze Bony si Die de la ivorieni, respectiv Belaili de la Algeria.

In minutul 29 a avut loc o faza incredibila intre fundasul algerian Ramy Bensebaini si vedeta Coastei de Fildes, Wilfried Zaha. Jucatorul celor de la Rennes i-a luat mana lui Zaha si s-a lovit singur peste fata, incercand sa-l pacaleasca pe arbitru!

A reusit doar partial! Faza a dus la o confruntare intre cei doi jucatori si arbitrul le-a acordat amandurora cartonase galbene.

Algeria va intalni Nigeria in semifinala de la Cupa Africii. In cealalta semifinala se intalnesc Senegal si Tunisia.

???????? Algeria #LesVerts took matters into their own hands to book their place in the semifinal of #AFCON2019 ???? pic.twitter.com/z7BZ0aODIv