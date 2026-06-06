Dan Șucu vrea să transfere puștiul de la revelația sezonului din Europa!

Potrivit jurnalistului italian Nicolo Schira, Genoa este interesată de Franz-Ethan Meichtry, mijlocașul ofensiv al celor de la FC Thun, echipa surpriză a sezonului din Elveția.

Fotbalistul în vârstă de 20 de ani este internațional U21 și a atras atenția prin evoluțiile sale. Este cotat la aproximativ 5 milioane de euro și a avut un sezon solid, cu 36 de meciuri, 8 goluri și 3 pase decisive.