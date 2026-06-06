Dan Șucu vrea să transfere puștiul de la revelația sezonului din Europa!

Dan Șucu vrea să transfere puștiul de la revelația sezonului din Europa! Serie A
SPORT.RO
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Dan Șucu vrea să întărească Genoa înaintea noului sezon din Serie A și are în vizor unul dintre cei mai promițători tineri mijlocași din Elveția.

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Din articol

Potrivit jurnalistului italian Nicolo Schira, Genoa este interesată de Franz-Ethan Meichtry, mijlocașul ofensiv al celor de la FC Thun, echipa surpriză a sezonului din Elveția.

Fotbalistul în vârstă de 20 de ani este internațional U21 și a atras atenția prin evoluțiile sale. Este cotat la aproximativ 5 milioane de euro și a avut un sezon solid, cu 36 de meciuri, 8 goluri și 3 pase decisive.

FC Thun, campioana-surpriză din Elveția

FC Thun a reușit un sezon istoric. Echipa a câștigat campionatul Elveției, deși era abia revenită în prima ligă și avea unul dintre cele mai mici bugete din competiție.

Thun a terminat sezonul cu 75 de puncte, la cinci peste St. Gallen, dar era deja campioană matematic cu trei etape înainte de final.

Genoa a încheiat sezonul pe locul 16 în Serie A, cu 41 de puncte și a evitat retrogradarea. Cremonese, Verona și Pisa sunt cele trei echipe care au părăsit Serie A la finalul sezonului.

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