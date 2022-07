Mariko Daouda a jucat șapte ani în România și este unul dintre cei mai apreciați fundași africani care au evoluat în prima divizie din țara noastră. Ivorianul are acum o școală de fotbal la Abidjan, care îi poartă numele, iar primii jucători furnizați fotbalului românesc au ajuns deja la UTA Arad.

Fostul stoper spune pentru Sport.ro că planul său este să îi descopere pe noii Didier Drogba, Kolo Toure și Yaya Toure și să-i aducă în România.

A propus deja doi juniori la UTA Arad, unul a fost remarcat de Poenaru

"Am pus la punct școala de fotbal acum doi ani. Vreau să ajut copiii de aici, să aduc speranța pe care am avut-o eu în cariera mea. Vreau să vină să joace fotbal, nu să stea degeaba pe stradă. Se numește Mariko Daouda Academy. Am adus doi jucători la UTA Arad, copii de 17 ani. Au stat două săptămâni în probe și am vorbit apoi cu Ilie Poenaru, cu care am jucat la FC Argeș, și cu cei de la club. A rămas să vorbim despre jucători, dar am înțeles că a făcut impresie foarte bună unul dintre jucători, Diallo Tidiane, care joacă mijlocaș de bandă. Are calitate, driblează bine, are viteză. Mi-a zis și Poenaru că s-a descurcat bine la antrenamente.

Am stabilit să stea două săptămâni, să fie văzut la treabă, apoi să se întoarcă în Coasta de Fildeș și să vedem mai departe. Sper să fie o colaborare bună cu UTA. Deocamdată nu avem o altă colaborare cu cluburi din România, în afară de Arad, unde îi știu bine pe Claudiu Drăgan și Ilie Poenaru. Aș fi interesat și de alte colaborări, mai ales cu Craiova. Nu știu dacă pot trimite jucători care să intre direct titulari în Liga 1, pentru că am copii destul de tineri. Ar avea nevoie de o perioadă de acomodare.

"Există mult talent neexploatat în Coasta de Fildeș"

Am jucători cu calități bune, care pot fi deveni oameni de bază la echipele din Liga 1, peste câțiva ani. Eu spun că, dacă au răbdare cu jucătorii tineri, le găsesc soluții și de atacant sau fundaș central, posturi unde am văzut că se caută acum soluții în România. Există mult talent neexploatat în Coasta de Fildeș, iar echipele românești pot luat jucători la prima mână, direct de la sursă.

La academie, am două categorii de vârstă, U13 și U19. La U19 am jucători de 16, 17 și 18 ani. Acum lucrez ca să găsesc un Didier Drogba, un Kolo Toure, un Yaya Toure pe care să-i aduc în România. Dacă îi găsesc, îi voi propune prima dată cluburilor din România. Eu cred că există jucători de acest nivel aici și ar ajuta fotbalul din România", a declarat Daouda pentru Sport.ro.

Mariko Daouda (40 ani) a evoluat ca fundaș central și fundaș dreapta la Stade Abidjan (1992-1995, juniori / 1996-2000, senior), AC Bellinzona (2000-2002), FCU Craiova (2002-2005), FC Dinamo (2005), FC Argeș (2006-2007), Dacia Mioveni (2007-2008, 2009), Tianjin Teda (2008) și Chongqing Lifan (2010). El are trei selecții pentru naționala U20 a Coastei de Fildeș (1997), cu care a participat la CM 1997 și unde a fost coleg cu Bonaventure Kalou și Felix Ettien. Are în palmares o Supercupă a României cu Dinamo (2005).