SENEGAL - ALGERIA 22.00 LIVE | Finala istorica la Cupa Africii in fata a 75.000 de oameni! Miza si pentru Cristiano Ronaldo

Comentam impreuna toate fazele de la finala Cupei Africii, SENEGAL - ALGERIA, pe www.sport.ro, Facebook/Sport.ro si in aplicatia de mobil Sport.ro.

Prima editie de la Cupa Africii disputata vara va avea finala in aceasta seara intre Senegal, cea care nu a cucerit niciodata trofeul, ajungand insa in finala in 2002, si Algeria, cea care a castigat Cupa Africii in urma cu 29 ani, din postura de gazda.

Meciul va avea loc pe International Stadium din Cairo, arena cu o capacitate de 75.000 de locuri. Gazda competitiei, favorita Egipt, a fost eliminata rapid si astfel au ajuns in finala 2 echipe care nu erau vazute ca favorite. Senegal este condusa de Sadio Mane, cel care a castigat UEFA Champions League cu Liverpool iar un triumf i-ar spori sansele la Balonul de Aur! Casele de pariuri anticipeaza ca Mane i-ar putea lua locul lui Cristiano Ronaldo in primii 3 pretendenti la Balonul de Aur, daca Senegal castiga in premiera Cupa Africii. Van Dijk si Messi sunt vazuti ca certitudini pe podium.

De partea cealalta, Algeria este condusa de Riyad Mahrez, campion al Angliei cu Leicester si Man City si autorul golului calificarii Algeriei in finala. Cele doua echipe s-au intalnit si in faza grupelor, Algeria castigand cu 1-0 in urma golului marcat de Youcef Belaili.

Drumul spre finala

"Daca ajungi in finala, obiectivul este clar sa o castigi. Meciul din grupa nu a fost decisiv, dar acum este si asta reprezinta o diferenta importanta" a spus antrenorul Algeriei, Djamel Belmadi. Pe banca Senegalului se afla Aliou Cisse, cel care era pe teren in 2002 cand Senegal castiga Cupa Africii si apoi reusea sa surprinda o lumea intreaga la Campionatul Mondial, invingand Franta. Cisse a ratat penalty-ul decisiv in finala din 2002 contra Camerunului.

"Am pierdut acea finala si este in continuare in mintea mea. Ceea ce m-a motivat sa ma fac antrenor a fost sa duc Senegalul in finala. Jucatorii mi-au spus ca vor sa faca un pas in plus fata de generatia mea. Algeria este o echipa grozava si ii respectam. Suntem in finala si suntem determinati sa castigam" a spus Cisse.

Senegal a terminat pe 2 in grupa cu Algeria, Tanzania si Kenya, dupa adversara din finala. Apoi a trecut de Uguanda, Benin si Tunisia, 1-0 in toate partidele. Calificarea in finala a venit dupa un autogol in prelungiri. De partea cealalta, Algeria are victorii pe linie, trecand dupa grupe de Guinea cu 3-0, de Coasta de Fildes la penalty-uri si de Nigeria cu 2-1. Mahrez a marcat golul decisiv in ultimele minute din timpul regulamentar.