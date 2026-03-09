Marius Șumudică a devenit, în ultimii ani, un garant al eșecului. Sport.ro a arătat aici o statistică în acest sens, care ar trebui să-l pună pe gânduri pe fostul rapidist.

Ciudat e că, din postura de analist, Șumudică știe tot ce trebuie făcut la o echipă fără rezultate. Dar, când el însuși „pune mâna pe lopata“, se alege praful. Cum s-a întâmplat acum, la Al-Okhdood.

Adus cu surle și trâmbițe pentru a salva penultima clasată din Saudi Pro League de la retrogradare, antrenorul român mai rău a „îngropat“ formația din Najran. În ianuarie, când a fost instalat Șumudică, Al-Okhdood era la trei puncte de poziția a 15-a, prima care asigură „supraviețuirea“. Astăzi, distanța a crescut la șase puncte.

Șumudică și-a făcut praf jucătorii: „Nimic nu meritau!“

Cu un bilanț catastrofal – 13 meciuri, 2 victorii, 2 egaluri, 9 înfrângeri, golaveraj 13-31 – Șumudică își face acum bagajele, urmând să se întoarcă, în curând, în țară. Sport.ro a dezvăluit aici în ce situație a ajuns tehnicianul român.

Un semn clar din care reiese că Șumudică are zilele numărate, la Al-Okhdood, e legat de modul în care fostul rapidist a făcut scandal după umilința din weekend: 0-5 cu Al-Fayha. Simțind că partida a reprezentat ultima sa apariție pe bancă, Șumudică s-a dezlănțuit și și-a făcut praf jucătorii.

„Un dezastru de meci! Am comis foarte multe greșeli. Ăsta a fost nivelul nostru și, de aceea, am meritat să pierdem. E ceva pe care eu nu înțeleg și pentru care n-am nicio explicație. Am folosit aceeași echipă, în fața celor de la Al-Najma, și am câștigat. Dar acum am pierdut la o diferență atât de mare. De fapt, explicația ține de faptul că am jucat fără atitudine, fără spirit. Și m-am săturat de greșelile repetate pe care le comitem. Jucătorii mei nu s-au luptat pentru victorie și n-au meritat nimic“, a spus Șumudică, în fața unor jurnaliști uluiți de discursul românului.