Marius Șumudică e antrenor de fotbal însă, la Al-Okhdood, rezultatele sale sunt de… tenis. De fapt, înfrângerile sale.

După 0-6 cu Al-Hilal Riad, 1-4 cu Al-Khaleej și 2-4 cu Al-Qadsiah, Șumudică și-a mai trecut în CV un rezultat catastrofal: 0-5 cu Al-Fayha! Problema e că, dacă primele trei înfrângeri au venit în fața unor formații mai bune, de partea superioară a clasamentului, Al-Fayha era pe 13, înainte să distrugă trupa pregătită de Șumudică.

Într-o confruntare de pe teren propriu, în etapa a 25-a din Saudi Pro League, Al-Okhdood a ținut piept, cât de cât, adversarei, în primele 45 de minute. La pauză, oaspeții au avut 1-0, după golul lui Dahal (11). Repriza a doua însă, denumită simbolic „repriza antrenorilor“, a fost un dezastru pentru Șumudică! Pentru că echipa sa a luat gol după gol. Alfa Semedo (55), Sakala (61), Jason Remeseiro (67) și Ganvoula (90+1) au „găurit“ Al-Okhdood. Rezultatul final, 5-0 pentru Al-Fayha, a fost un coșmar pentru Șumudică și ai lui.

Șumudică, finalul mandatului de la Al-Okhdood e aproape

Deși s-a lăudat că are prelungirea contractului cu Al-Okhdood pe masă, în realitate, pentru fostul rapidist se apropie finalul mandatului la gruparea din Najran. Explicația ține de bilanțul românului din ianuarie până acum: 13 meciuri, 2 victorii, 2 egaluri, 9 înfrângeri, golaveraj: 13-31!

În acest moment, Al-Okhdood ocupă locul 17 din 18, având doar 13 puncte după 25 de etape. Echipa e la șase puncte de poziția a 15-a, prima care asigură rămânerea în Saudi Pro League.