Sâmbătă seară, Al Okhdood a avut meci la Buraidah, pe ”King Abdullah Sports City Stadium” împotriva lui Al Najma, în etapa cu numărul 24 din Saudi Pro League. La capătul celor 90 de minute, echipa pregătită de Marius Șumudică s-a impus cu 3-1 și a plecat cu toate cele trei puncte.

Aflat în luptă pentru evitarea retrogradării, Șumudică are deja ”pe masă” din partea echipei sale o propunere de prelungire a actualului contract.

Marius Șumudică: ”Nu se pune problema acum, discutăm la vară”

Românul este rezervat și spune că va purta o discuție cu oficialii clubului său abia în vară. Șumudică spune că Al Okhdood ar vrea să-l păstreze și în cazul unei retrogradări.

„E greu, foarte greu. Este o diferență mare de valorare între primele 10 și celelalte. Tot citeam prin presă, eșec, demis, nu știu ce… Eu am contractul pe masă să semnez și dacă retrogradăm. Nu se pune problema acum, le-am zis că discutăm la vară.

Lucruri care, pe mine, nu mă mai interesează. Sunt echipe cu sute de milioane investiți și echipele mici, care ne luptăm cu cele de teapa noastră. Nu poți să te apropii de Al-Nassr, Al-Ahli, Al-Hilal, le-am întâlnit pe toate. Am jucat cu Al-Qadisiyah, care avea cotă de piață totală 180 de milioane de euro, iar la mine 12, toată echipa. Am pierdut 4-2 în ultimul minut!”, a spus Șumudică, la Fanatik.ro.

Okhdood, în clasament

Al Okhdood a bifat, astfel, a treia victorie din campionat. Echipa lui ”Șumi” mai are însemnate trei rezultate de egalitate și 17 înfrângeri.

Clubul se află pe locul 17 în clasament cu 13 puncte, după 24 de etape.