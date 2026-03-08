VIDEO Șumudică, pe cale să demisioneze: "E prea mult, am probleme mari în familie"

Marius Șumudică este pe cale să se despartă de Al Okhdood, formația saudită pe care a preluat-o în urmă cu doar două luni.

Marius SumudicaAl OkhdoodArabia Saudita
Sâmbătă seară, Al Okhdood a suferit un eșec drastic pe teren propriu, 0-5 contra lui Al Fayha. La conferința de presă de după meci, Marius Șumudică a anunțat că va avea o discuție cu conducerea, lăsând de înțeles că și-ar dori să părăsească formația aflată pe loc retrogradabil.

"Vreau să am o discuție cu președintele, mâine (n.r - duminică) și să luăm o decizie pentru că e prea mult pentru mine.

Am venit cu inima deschisă aici. Știam situația de aici, am încercat, am dat tot ce aveam mai bun. Deși am mari probleme în familie, nu am plecat acasă. Am rămas aici cu jucătorii, dar nu merit asta. E prea mult!", a spus Șumudică.

De la sosirea la Al Okhdood, Marius Șumudică a stat pe bancă în 13 meciuri. A înregistrat două victorii, două remize și nu mai puțin de nouă înfrângeri.

La fel ca la momentul preluării mandatului, Al Okhdood ocupă loc retrogradabil, 17, penultimul, cu doar 13 puncte în 25 de etape.

Următorul meci al lui Al Okhdood este programat sâmbătă, 14 martie, împotriva lui Al Shabab.

