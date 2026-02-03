Pentru Marius Șumudică, numărătoarea inversă la Al-Okhdood a început deja. În timp record, de această dată! Pentru că, la ce rezultate are la această grupare saudită, pe care a preluat-o de pe penultimul loc și a menținut-o acolo, e greu de crezut că românul va prinde „rădăcini“ aici.

În acest moment, după egalul de ieri cu NEOM (1-1), Șumudică a ajuns la următorul bilanț: 7 meciuri, 1 victorie, 2 egaluri, 4 înfrângeri. Practic, românul a câștigat doar 5 punctele din cele 21 posibile! Și, având în vedere că vine un „meci imposibil“ cu liderul Al-Hilal, aproape sigur, cifrele lui Șumudică se vor înrăutăți.

Drama e că acest mandat catastrofal nu e nicidecum vreo premieră pentru antrenorul în vârstă de 54 de ani. Din contră!

Șumudică are mai multe înfrângeri decât victorii la ultimele sale opt echipe

Această aventură saudită a lui Șumudică doar confirmă prăbușirea profesională a unui antrenor care a avut ultimele rezultate cu adevărat mari, acum un deceniu, la Astra Giurgiu.

La ultimele sale opt formații, Șumudică a adunat mai multe înfrângeri decât victorii! Iată realitatea îngrozitoare a cifrelor, începând cu perioada Rizespor din ianuarie 2021:

*154 de meciuri în care a stat pe bancă la Rizespor, CFR Cluj, Yeni Malatyaspor, Al-Shabab Riad, Al-Raed, Gaziantep, Rapid și Al-Okhdood.

*54 de victorii la cele opt formații amintite.

*62 de înfrângeri înregistrate.

*38 de egaluri.

*Procentajul victorii: 35%.

*Procentajul înfrângerilor: 40,2%.

*Singurele echipe la care Șumudică a avut mai multe victorii decât înfrângeri: CFR Cluj, Al-Shabab Riad și Rapid.

*Singurele echipe la care a încheiat sezonul: Rapid, Al-Shabab și Al-Raed.

Cu astfel de borne, sunt șanse mari ca, odată cu acest mandat la Al-Okhdood, ușa fotbalului arab să fie închis pentru Marius Șumudică pentru o lungă perioadă. Pentru că o eventuală retrogradare cu această formație, un scenariu care prinde contur acum, i-ar „păta“ CV-ul și mai mult.

