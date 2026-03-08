Fostul antrenor de la Rapid și Astra Giurgiu avea ca obiectiv salvarea de la retrogradare, dar rezultatele modeste din ultima perioadă au dus la o despărțire înainte de finalul sezonului, scrie iamsport.ro.

Marius Șumudică, foarte aproape de plecarea de la Al-Okhdood

Al-Okhdood a rămas pe locul 15, penultimul din campionat, cu 13 puncte, la șase distanță de salvarea de la retrogradare. Conducerea clubului a luat decizia de a face o schimbare la nivelul băncii tehnice pentru a produce un șoc la echipă.

Despărțirea dintre cele două părți este iminentă, astfel că mai lipsește doar anunțul oficial. Momentan, șefii clubului nu au nicio variantă pentru înlocuirea lui Șumudică, mai notează sursa citată.

”Instalat” la începutul lunii ianuarie, Marius Șumudică a bifat 13 meciuri la echipa sa. A câștigat doar două dintre acestea, două s-au încheiat la egalitate, iar nouă au fost înfrângeri.

Marius Șumudică a acuzat probleme în familie

Sâmbătă seară, Al Okhdood a suferit un eșec drastic pe teren propriu, 0-5 contra lui Al Fayha. La conferința de presă de după meci, Marius Șumudică a anunțat că va avea o discuție cu conducerea, lăsând de înțeles că și-ar dori să părăsească formația aflată pe loc retrogradabil.

"Vreau să am o discuție cu președintele, mâine (n.r - duminică) și să luăm o decizie pentru că e prea mult pentru mine.

Am venit cu inima deschisă aici. Știam situația de aici, am încercat, am dat tot ce aveam mai bun. Deși am mari probleme în familie, nu am plecat acasă. Am rămas aici cu jucătorii, dar nu merit asta. E prea mult!", a spus Șumudică.