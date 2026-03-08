Marius Șumudică spune lucruri trăsnite! La începutul săptămânii, fostul rapidist s-a lăudat că are prelungirea contractului cu Al-Okhdood pe masă și că, practic, arabii îl roagă să stea cât mai mult timp, la Najran. Astăzi, românul își face deja bagajele pentru o revenire în România.

Ce s-a întâmplat între cele două momente? Al-Okhdood a fost zdrobită, sâmbătă, de modesta Al-Fayha cu 5-0! Dar nu doar acest rezultat e problema lui Șumudică, ci faptul că el i-a întregit bilanțul dezastruos: 13 meciuri, 2 victorii, 2 egaluri, 9 înfrângeri, golaveraj: 13-31!

Arabii clarifică lucrurile: Șumudică, pe cale să fie dat afară!

După eșecul usturător de sâmbătă, Șumudică a lăsat de înțeles că intenționează să-și dea demisia, în urma unei întâlniri cu președintele clubului Al-Okhdood, motivând că are… probleme personale.

În realitate, lucrurile stau cu totul altfel, în cazul unui antrenor cu un procentaj al eșecurilor de 69%. Dezvăluirea a fost făcută de jurnalistul Sherif Kamal.

„Bilanțul dezastruos al lui Șumudică înseamnă că el stă cu sabia demiterii deasupra capului. În următoarele ore, românul riscă să fie dat afară de la Al-Okhdood. Președintele Sami Al-Fazl ar urma să ia deciziile dure care se impun, după înfrângerea cu Al-Fayha. Mai ales că situația echipei se deteriorează repede din punct de vedere tehnic. Criza de rezultate s-a accentuat sub comanda lui Șumudică, de când acesta a preluat echipa după etapa a 13-a, înlocuindu-l pe portughezul Paulo Sergio“, a dezvăluit jurnalistul arab.

„Cifre șocante cu Șumudică pe bancă“

În continuarea articolului său, dedicat situației de la Al-Okhdood, Sherif Kamal a subliniat bilanțul îngrozitor al lui Șumudică din ianuarie până acum.

„Bilanțul actualului antrenor arată o prăbușire înfiorătoare cu cifre șocante. Și sunt deja mari semne de întrebare, în privința capacității lui Șumudică de a salva Al-Okhdood de la retrogradare. În acest context, soarta antrenorului va fi decisă, în urma ședinței sale cu președintele Al-Fazl“, a anunțat jurnalistul arab.

Când Șumudică a fost instalat, la Al-Okhdood, echipa era la trei puncte de locul 15, primul care asigură rămânerea în Saudi Pro League. Astăzi, această distanță s-a mărit la șase puncte.