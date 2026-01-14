Reprezentativa de fotbal a Senegalului s-a calificat în finala Cupei Africii pe Naţiuni 2025, competiţie găzduită de Maroc, după ce a învins Egiptul, cu scorul de 1-0 (0-0), miercuri seara, la Tanger, în prima semifinală.

Sadio Mane a marcat golul victoriei din Senegal - Egipt 1-0

Sadio Mane a marcat golul „leilor din Teranga” (78'), într-un meci strâns, în care senegalezii nu s-au arătat „deloc periculoși”, iar egiptenii au arătat „inofensivi”, potrivit AFP.

Golul a venit după un şut trimis de Lamine Camara şi deviat de defensiva egipteană, iar Mane a dat lovitura, eliminând echipa fostului său coleg ce la Liverpool, Mohamed Salah.

Nicolas Jackson, Habib Diarra şi Pape Gueye l-au testat în meci pe portarul egiptean El Shenawy, care nu a avut însă mari emoţii.

Senegalul vizează acum la al doilea său titlu continental, după cel obţinut în 2021, urmând să dispute a treia sa finală la ultimele patru ediţii.

Senegalezii nu vor putea conta în finală pe căpitanul Kalidou Koulibaly, suspendat şi accidentat, la adductorul stâng. Nici Habib Diarra (Sunderland) nu va juca în finală, fiind suspendat pentru cumul de cartonaşe galbene.

În finală, duminică, la Rabat, Senegalul va înfrunta învingătoarea dintre Maroc şi Nigeria.

Echipele din Senegal - Egipt

Pe Stade Ibn Batouta din Tanger, în faţa a 68.000 de spectatori, au evoluat echipele:

Senegal: Edouard Mendy - Krepin Diatta, Kalidou Koulibaly, Moussa Niakhate, El Hadji Malick Diouf - Habib Diarra (Lamine Camara, 46), Idrissa Gueye, Pape Gueye (Pathe Ciss, 90+1) - Iliman Ndiaye (Ismaila Sarr, 85), Nicolas Jackson (Cherif Ndiaye, 85), Sadio Mané.

Egipt: Mohamed El Shenawy - Mohamed Hany, Yasser Ibrahim, Rami Rabia (Ahmed Zizo, 81), Ahmed Fatouh (Trezeguet, 46) - Marwan Attia, Hossam Abdelmaguid, Hamdi Fathy (Salah Mohsen, 90+4) - Emam Ashour (Mostafa Mohamed, 83) - Mohamed Salah, Omar Marmoush.

Agerpres

