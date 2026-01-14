Toate cele patru semifinaliste au câștigat Cupa Africii în trecut

Senagalul (câștigătoarea CAN în 2021, finalistă în 2019 și 2002), cu Sadio Mane (Al Nassr), Nicolas Jackson (Bayern Munchen), Kalidou Koulibaly (Al Hilal), Pape Matar Sarr (Tottenham), Idrissa Gueye (Everton), Moussa Niakhata (Lyon) și Ibrahim Mbaye (PSG), va da piept cu Egipt (câștigătoarea CAN în 1957, 1959, 1986, 1998, 2006, 2008, 2010 și finalistă în 1962, 2017, 2021), care se bazează pe Mohamed Salah (Liverpool), Omar Marmoush (Manchester City), Trezeguet (Al Ahly Cairo), Ramy Rabia (Al Ain FC) și Mostafa Mohamed (FC Nantes).



În cealaltă semifinală, Nigeria (câștigătoarea CAN în 1980, 1994, 2013 și finalista în 1984, 1988, 1990, 2000, 2023) îi are în lot pe Victor Osimhen (Galatasaray), Ademola Lookman (Atalanta), Samuel Chukwueze (Fulham), Wilfred Ndidi (Beșiktaș), Alex Iwobi (Fulham), Frank Onyeka (Brentford) și Moses Simon (Paris FC) și va înfrunta Marocul (câștigătoarea CAN în 1976 și finalistă în 2004), ale cărui vedete sunt Achraf Hakimi (PSG), Brahim Diaz (Real Madrid), Youssef En-Nesyri (Fenerbahce), Sofyan Amrabat (Betis), Noussair Mazraoui (Manchester United), Nayef Aguerd (Ol. Marseille), Romain Saiss (Al Sadd) și Yassine Bounou (Al Hilal).

Rezultatele din fazele eliminatorii ale Cupei Africii pe Națiuni 2025:



Finala - 18 ianuarie / Prince Moulay Abdellah Stadium, Rabat (69.500 locuri)

Finala mică - 17 ianuarie / Stade Mohammed V, Casablanca (45.000 de locuri)

Semifinalele - Senegal - Egipt (14 ianuarie / Tangier) / Nigeria - Maroc (14 ianuarie / Rabat)



Sferturile de finală - Mali - Senegal 0-1 / Egipt - Coasta de Fildeș 3-2 / Algeria - Nigeria 0-2 / Camerun - Maroc 0-2



Optimile de finală - Mali - Tunisia 1-1 (3-2, după lovituri de departajare) / Senegal - Sudan 3-1 / Egipt - Benin 3-1 (după prelungiri) / Coasta de Fildeș - Burkina Faso 3-0 / Algeria - RD Congo 1-0 (după prelungiri) / Nigeria - Mozambic 4-0 / Africa de Sud - Camerun 1-2 / Maroc - Tanzania 1-0

Foto - Getty Images

