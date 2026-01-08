Jucătorii naţionalei nigeriene de fotbal au anunţat joi că vor boicota antrenamentele şi chiar deplasarea la Marrakech, pentru meciul din sferturile CAN, cu Algeria, dacă bonusurile promise de Federaţia Nigeriană nu vor fi plătite. Partida este programată să se joace sâmbătă, de la ora 18:00.

Nigerienii amenință că nu vor juca sfertul cu Algeria de la CAN

Turneu turbulent în Maroc pentru echipa naţională a Nigeriei. Înainte de începerea competiţiei, Federaţia Nigeriană de Fotbal (NFF) a promis bonusuri pentru fiecare victorie obţinută de „Super Eagles” în turneu, iar nigerienii au câştigat toate cele patru meciuri disputate până acum, trei în grupă şi unul în optimi.

Cum banii de la NFF nu au venit, jucătorii au protestat, solicitând plata bonusurilor, iar jurnalistul nigerian Oluwashina Okeleji, care lucrează pentru BBC Sport, a dezvăluit miercuri că Osimhen şi compania au ameninţat Federaţia cu un boicot al antrenamentelor şi cu un posibil refuz de a călători de la Fes la Marrakech, pentru meciul din sferturile de finală împotriva Algeriei, programat sâmbătă.

Există speranțe de reconciliere

Situaţia nu s-a schimbat la echipă nici joi, dar se speră că se va găsi o soluţie pentru a se rezolva problema.

O situaţie similară a avut loc în noiembrie 2025, când nigerienii au boicotat o sesiune de antrenament cu două zile înainte de a înfrunta Gabonul în semifinalele play-off-ului Cupei Mondiale, zona africană. Atunci Nigeria a învins Gabon cu 4-1.

News.ro

