Cote d'Ivoire, campioana continentală en-titre, s-a calificat în sferturile de finală ale Cupei Africii pe Naţiuni 2025, competiţie găzduită de Maroc, după ce a învins Burkina Faso la scor de forfait, 3-0 (2-0), marţi seara, la Marrakech, relatează agenţiile internaţionale de presă.

Cote d'Ivoire - Burkina Faso 3-0



''Elefanţii'' s-au impus prin golurile marcate de Amad Diallo (20), atacantul lui Manchester United, Yan Diomande (32), nouă vedetă a echipei RB Leipzig, şi Bazoumana Toure (87), alt tânăr ivorian care joacă în Bundesliga, la Hoffenheim.

Cote d'Ivoire va juca în sferturile de finală cu Egiptul, sâmbătă, la Agadir.

Ivorienii nu vor putea conta în meciul cu ''faraonii'' pe metronomul Christ Inao Oulai (19 ani), jucător la Trabzonspor, suspendat pentru cumul de cartonaşe galbene.

Algeria - RD Congo 1-0



Algeria s-a calificat și ea după 1-0 cu RD Congo după prelungiri, marţi, la Rabat.

Unicul gol al partidei a fost înscris de Adil Boulbina (119), cu o execuţie superbă din afara careului.

''Vulpile deşertului'' şi-au creat mai multe ocazii în acest meci disputat.

Congolezii au avut o şansă de gol în prima repriză, prin Axel Tuanzebe, iar algerianul Mohamed Amoura a ratat singur cu portarul Lionel Mpasi-Nzau.

RD Congo a avut o oportunitate mare în minutele adiţionale ale meciului, dar Himad Abdelli a blocat mingea trimisă cu capul de Ibrahim Mayele.

Rezultatele din optimile de finală



Sâmbătă 3 ianuarie

Senegal - Sudan 3-1

Mali - Tunisia 1-1, după prelungiri; 3-2, la loviturile de departajare

Duminică 4 ianuarie

Maroc - Tanzania 1-0

Africa de Sud - Camerun 1-2

Luni 5 ianuarie

Egipt - Benin 3-1, după prelungiri

Nigeria - Mozambic 4-0

Marţi 6 ianuarie

Algeria - RD Congo 1-0, după prelungiri

Cote d'Ivoire - Burkina Faso 3-0

Programul sferturilor de finală, cu Devis Epassy (Camerun) de la Dinamo singurul jucător din Superligă rămas în cursa pentru trofeu



Vineri 9 ianuarie

Senegal - Mali (Tanger, 18:00)

Maroc - Camerun (Rabat, 21:00)

Sâmbătă 10 ianuarie

Nigeria - Algeria (Marrakech, 18:00)

Egipt - Cote d'Ivoire (Agadir, 21:00) Agerpres

