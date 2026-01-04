Naționala Bafana Bafana a pierdut cu scorul de 1-2 în fața Camerunului în optimile de finală ale competiției.

Nota primită de Ngezana după eliminarea Africii de Sud de la Cupa Africii

Ngezana a rămas pe teren până la finalul meciului, însă a ieșit șchiopătând la sfârșit, o veste proastă pentru FCSB, care suferea deja în apărare.

Prestația jucătorului campioanei României a fost criticată de fanii sud-africani, care l-au acuzat pe Ngezana că este responsabil pentru golul lui Tchamadeu din minutul 34, având în vedere că a faultat în apropierea porții, așa cum s-a întâmplat și în meciul cu Egipt.

”La fel ca partenerii săi din defensivă, a avut mult de muncă. A reușit câteva intervenții și degajări importante, dar a primit și un cartonaș galben pentru un fault tactic. Ceea ce a ieșit în evidență a fost efortul său, nu a renunțat niciodată. Totuși, uneori a fost prins ieșit din poziție, lucru care a creat probleme”, au scris cei de la Sportsdunia, care i-au acordat jucătorului de la FCSB nota 6.

Fanii sud-africani nu au fost la fel de înțelegători cu Ngezana și l-au criticat în termeni duri pentru prestația din meciul cu Camerun: