LIVE TEXT Devis Epassy luptă pentru semifinalele Cupei Africii! Meci teribil pentru portarul lui Dinamo

Devis Epassy luptă pentru semifinalele Cupei Africii! Meci teribil pentru portarul lui Dinamo Fotbal extern
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

CAN 2025 a ajuns în faza sferturilor de finală.

TAGS:
Devis EpassyDinamoCamerunMarocCAN 2025
Din articol

Camerun - Maroc

Mali - Senegal

De la ora 21:00, Camerun și Maroc se înfruntă în al doilea sfert de finală de la Cupa Africii pe Națiuni, după Mali - Senegal programat de la 18:00.

Integralist în poarta Camerunului la acest turneu final continental a fost goalkeeper-ul lui Dinamo, Devis Epassy.

Maroc nu doar că este țara gazdă la CAN 2025, dar este mai nou o veritabilă forță în fotbalul mondial: semifinalistă la ultimul Campionat Mondial (Qatar 2022), medaliată cu bronz la ultimele Jocuri Olimpice (Paris 2024) și campioană mondială en-titre la tineret (FIFA U-20 World Cup 2025)!

Câte goluri a scos dinamovistul Devis Epassy, MVP în Africa de Sud - Camerun 1-2 din optimile Cupei Africii

Camerun s-a calificat duminică seara în sferturile Cupei Africii pe Naţiuni CAN 2025, după ce a învins Africa de Sud cu scorul de 2-1. Meciul, un duel Devis Epassy (Dinamo) - Siyabonga Ngezana (FCSB), a fost LIVE TEXT pe Sport.ro.

„Leii neîmblânziţi” au deschis scorul în minutul 37, prin Junior Tchamadeu, din cornerul executat de Samuel Kotto. 

Camerunezii şi-au mărit avantajul imediat după pauză, în minutul 47, prin Christian Kofane, care a înscris cu o lovitură de cap. 

Sud-africanii au reuşit doar să reducă din diferenţă pe final, prin Evidence Makgopa (88).

Devis Epassy a fost cel mai bun jucător dintre titularii Camerunului: Sofascore l-a notat cu 7.5.

Portarul lui Dinamo a scos trei goluri și a salvat alte două mingi din interiorul careului.

Epassy este integralist în actuala ediție a Cupei Africii, după meciurile din faza grupelor și optimi.

Epassy a fost lăudat de L’Equipe

Dinamovistul Devis Epassy a ajuns să fie lăudat, în cronica meciului, de L’Equipe.

„Deși conduși cu 2-0, sud-africanii n-au renunțat la luptă. Și a fost nevoie de o prestație foarte inspirată a lui Devis Epassy, în poarta Camerunului, pentru ca șansele de gol pe care le-au avut Kabini (minutul 62) și Mokoena (minutul 69) să fie anulate.

Iar când Africa de Sud a marcat, în minutul 88, au mai fost niște faze la limită, în careul lui Epassy, dar Camerun a rezistat, urmând să dea de Maroc, în sferturile Cupei Africii pe Națiuni“, a notat publicația franceză după victoria din optimi.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Când scăpăm de ger. Meteorologii anunță cum va fi vremea în următoarele patru săptămâni
C&acirc;nd scăpăm de ger. Meteorologii anunță cum va fi vremea &icirc;n următoarele patru săptăm&acirc;ni
ARTICOLE PE SUBIECT
Portarul rom&acirc;no-italian care a jucat la Juventus, Torino și Bari, transfer definitiv &icirc;n Rom&acirc;nia!
Portarul româno-italian care a jucat la Juventus, Torino și Bari, transfer definitiv în România!
ULTIMELE STIRI
Fotbalistul rom&acirc;n liber de contract a semnat cu FK Csikszereda! Al cincilea transfer al iernii pentru echipa din Miercurea Ciuc
Fotbalistul român liber de contract a semnat cu FK Csikszereda! Al cincilea transfer al iernii pentru echipa din Miercurea Ciuc
500 de milioane de euro! Manchester City dă cu bani &icirc;n st&acirc;nga și &icirc;n dreapta
500 de milioane de euro! Manchester City dă cu bani în stânga și în dreapta
Atletico are trei oferte pe masă pentru transferul lui Horațiu Moldovan
Atletico are trei oferte pe masă pentru transferul lui Horațiu Moldovan
Stan The Man is back! Elvețianul Wawrinka a primit un wildcard pentru Australian Open
Stan The Man is back! Elvețianul Wawrinka a primit un wildcard pentru Australian Open
Maignan, &icirc;njurături oribile după penalty-ul ratat de Stanciu: &rdquo;Nenorocitule!&rdquo;
Maignan, înjurături oribile după penalty-ul ratat de Stanciu: ”Nenorocitule!”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
AC Milan - Genoa 1-1 | Stanciu a ratat penalty la ultima fază! Chivu a primit o m&acirc;nă de ajutor de la &bdquo;grifonii&rdquo; lui Dan Șucu

AC Milan - Genoa 1-1 | Stanciu a ratat penalty la ultima fază! Chivu a primit o mână de ajutor de la „grifonii” lui Dan Șucu

Mirel Rădoi și-a găsit echipă!

Mirel Rădoi și-a găsit echipă!

Țeapă pentru FCSB?! Suma &icirc;ncasată de roș-albaștri pentru Adrian Șut

Țeapă pentru FCSB?! Suma încasată de roș-albaștri pentru Adrian Șut

Gigi Becali i-a găsit &icirc;nlocuitor lui Adrian Șut: &rdquo;Am vorbit cu Meme&rdquo;

Gigi Becali i-a găsit înlocuitor lui Adrian Șut: ”Am vorbit cu Meme”

&Icirc;ncă un transfer pentru Kevin de Bruyne, după doar șase luni la Napoli

Încă un transfer pentru Kevin de Bruyne, după doar șase luni la Napoli

Mercato iarnă 2026 | Echipele din Liga 1 au &icirc;nceput să facă primele transferuri

Mercato iarnă 2026 | Echipele din Liga 1 au început să facă primele transferuri



Recomandarile redactiei
Atletico are trei oferte pe masă pentru transferul lui Horațiu Moldovan
Atletico are trei oferte pe masă pentru transferul lui Horațiu Moldovan
500 de milioane de euro! Manchester City dă cu bani &icirc;n st&acirc;nga și &icirc;n dreapta
500 de milioane de euro! Manchester City dă cu bani în stânga și în dreapta
Maignan, &icirc;njurături oribile după penalty-ul ratat de Stanciu: &rdquo;Nenorocitule!&rdquo;
Maignan, înjurături oribile după penalty-ul ratat de Stanciu: ”Nenorocitule!”
&rdquo;Ce v-a determinat să renunțați la Șut?&rdquo; Răspunsul enigmatic dat de Gigi Becali
”Ce v-a determinat să renunțați la Șut?” Răspunsul enigmatic dat de Gigi Becali
Cum a fost numit Nicolae Stanciu după penalty-ul ratat sub privirile lui Șucu: &rdquo;A venit la cererea expresă a patronului!&rdquo;
Cum a fost numit Nicolae Stanciu după penalty-ul ratat sub privirile lui Șucu: ”A venit la cererea expresă a patronului!”
Alte subiecte de interes
Devis Epassy, aproape impecabil &icirc;n Camerun - Gabon 1-0! Nota primită de portarul lui Dinamo
Devis Epassy, aproape impecabil în Camerun - Gabon 1-0! Nota primită de portarul lui Dinamo
Fostul portar al lui Dinamo l-a &rdquo;c&acirc;ntărit&rdquo; pe Epassy: &rdquo;Pentru asta a fost adus&rdquo;
Fostul portar al lui Dinamo l-a ”cântărit” pe Epassy: ”Pentru asta a fost adus”
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei Rom&acirc;niei s-a &icirc;ncheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 &icirc;n faza grupelor
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei României s-a încheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 în faza grupelor
Fostul fotbalist al lui Dinamo, &rdquo;printre cei mai buni&rdquo; la debutul &icirc;n Serie A!&nbsp;
Fostul fotbalist al lui Dinamo, ”printre cei mai buni” la debutul în Serie A! 
Inacceptabil! . Reacția camerunezilor, după insultele rasiste adresate lui Joyskim Dawa
"Inacceptabil!". Reacția camerunezilor, după insultele rasiste adresate lui Joyskim Dawa
CM 2022 | Camerun - Brazilia 1-0. Africanii reușesc surpriza zilei la Cupa Mondială, dar părăsesc competiția
CM 2022 | Camerun - Brazilia 1-0. Africanii reușesc surpriza zilei la Cupa Mondială, dar părăsesc competiția
CITESTE SI
C&acirc;nd scăpăm de ger. Meteorologii anunță cum va fi vremea &icirc;n următoarele patru săptăm&acirc;ni

stirileprotv Când scăpăm de ger. Meteorologii anunță cum va fi vremea în următoarele patru săptămâni

Ema Uta, apariții incendiare &icirc;n Bahamas, printre iguane și porci &icirc;notători: &bdquo;Ești ireal de frumoasă

protv Ema Uta, apariții incendiare în Bahamas, printre iguane și porci înotători: „Ești ireal de frumoasă"

Prințesa Kate &icirc;mplinește 44 de ani. Cum a devenit una dintre cele mai respectate figuri regale. GALERIE FOTO

stirileprotv Prințesa Kate împlinește 44 de ani. Cum a devenit una dintre cele mai respectate figuri regale. GALERIE FOTO

T&acirc;nărul de 25 de ani, internat la Spitalul Județean Buzău, ar fi murit din cauza unui cheag de s&acirc;nge. Ancheta continuă

stirileprotv Tânărul de 25 de ani, internat la Spitalul Județean Buzău, ar fi murit din cauza unui cheag de sânge. Ancheta continuă

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!