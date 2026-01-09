De la ora 21:00, Camerun și Maroc se înfruntă în al doilea sfert de finală de la Cupa Africii pe Națiuni, după Mali - Senegal programat de la 18:00.

Integralist în poarta Camerunului la acest turneu final continental a fost goalkeeper-ul lui Dinamo, Devis Epassy.

Maroc nu doar că este țara gazdă la CAN 2025, dar este mai nou o veritabilă forță în fotbalul mondial: semifinalistă la ultimul Campionat Mondial (Qatar 2022), medaliată cu bronz la ultimele Jocuri Olimpice (Paris 2024) și campioană mondială en-titre la tineret (FIFA U-20 World Cup 2025)!

Câte goluri a scos dinamovistul Devis Epassy, MVP în Africa de Sud - Camerun 1-2 din optimile Cupei Africii



Camerun s-a calificat duminică seara în sferturile Cupei Africii pe Naţiuni CAN 2025, după ce a învins Africa de Sud cu scorul de 2-1. Meciul, un duel Devis Epassy (Dinamo) - Siyabonga Ngezana (FCSB), a fost LIVE TEXT pe Sport.ro.

„Leii neîmblânziţi” au deschis scorul în minutul 37, prin Junior Tchamadeu, din cornerul executat de Samuel Kotto.

Camerunezii şi-au mărit avantajul imediat după pauză, în minutul 47, prin Christian Kofane, care a înscris cu o lovitură de cap.

Sud-africanii au reuşit doar să reducă din diferenţă pe final, prin Evidence Makgopa (88).

Devis Epassy a fost cel mai bun jucător dintre titularii Camerunului: Sofascore l-a notat cu 7.5.

Portarul lui Dinamo a scos trei goluri și a salvat alte două mingi din interiorul careului.

Epassy este integralist în actuala ediție a Cupei Africii, după meciurile din faza grupelor și optimi.

Epassy a fost lăudat de L’Equipe



Dinamovistul Devis Epassy a ajuns să fie lăudat, în cronica meciului, de L’Equipe.

„Deși conduși cu 2-0, sud-africanii n-au renunțat la luptă. Și a fost nevoie de o prestație foarte inspirată a lui Devis Epassy, în poarta Camerunului, pentru ca șansele de gol pe care le-au avut Kabini (minutul 62) și Mokoena (minutul 69) să fie anulate.

Iar când Africa de Sud a marcat, în minutul 88, au mai fost niște faze la limită, în careul lui Epassy, dar Camerun a rezistat, urmând să dea de Maroc, în sferturile Cupei Africii pe Națiuni“, a notat publicația franceză după victoria din optimi.

