Federaţia Tunisiană de Fotbal a anunţat că a pus capăt contractelor întregii echipe tehnice a selecţionatei naţionale, după eşecul suferit cu Mali şi eliminarea de la Cupa Africii pe Naţiuni.

"Biroul federal a decis să rezilieze de comun acord relaţia contractuală cu întregul staff tehnic al echipei naţionale A", a anunţat forul de la Tunis pe pagina sa de Facebook.

Potrivit Agerpres, selecţionerul tunisian, Sami Trabelsi, a ajuns la un acord cu federaţia pentru rezilierea pe cale amiabilă a contractului său, acord la care s-a ajuns în timpul unei reuniuni, la Rabat (Maroc).

Sâmbătă seara, Tunisia, câştigătoare a Cupei Africii pe Naţiuni în 2004, a fost eliminată în optimile de finală ale competiţiei, la lovituri de departajare (2-3), de o echipă maliană redusă la 10 jucători din minutul 26!

"Vulturii din Cartagina" reuşiseră să ajungă cu dificultate, în prima fază eliminatorie, după o victorie împotriva Ugandei (3-0), o înfrângere în faţa Nigeriei (2-3) şi o remiză cu Tanzania (1-1).

