România are niște ambasadori de marcă, în fotbalul arab! În ultima perioadă, Sport.ro a arătat cum Răzvan Lucescu, Cosmin Olăroiu sau Anghel Iordănescu au fost pomeniți, periodic, printre cei mai buni antrenori care au activat, în ultimii ani, în Orientul Mijlociu.

Printre tehnicienii autohtoni, care au lăsat o imagine excelentă în Asia, se numără și Cosmin Contra. Dovadă și faptul că, începând din decembrie 2020, toate echipele pregătite de „Guriță“ au fost din lumea arabă.

Acum, ajuns în premieră în Qatar, fostul selecționer a reușit să „resusciteze“ o echipă decăzută, ajunsă pe penultimul loc al clasamentului. Rezultatele excelente ale lui Contra, la Al-Arabi Doha, tocmai l-au transformat într-un premiant al fotbalului din această țară, după cum Sport.ro a arătat aici.

Cosmin Contra, lăudat la televiziunea din Qatar

Premiul pe care l-a câștigat „Guriță“, după parcursul său cu Al-Arabi, l-a adus în atenția analiștilor fotbalului din Qatar. În cadrul emisiunii de la postul Al-Kass, cei din studio au vorbit la superlativ despre tehnicianul român în vârstă de 50 de ani.

„În mod clar, antrenorul de la Al-Arabi a fost cel mai bun din campionatul intern, după rezultatele obținute (n.r. – în octombrie și noiembrie). A contribuit, în mod direct, la prestația echipei și la calitatea jocului. Antrenorul lui Al-Arabi, Cosmin (n.r. – Cosmin Contra) e cel mai bun! Merită din plin acest trofeu. El a revitalizat Al-Arabi, a schimbat primul 11, nivelul jocului, tot! Odată cu numirea lui pe bancă, moralul echipei s-a refăcut, după startul catastrofal de sezon. Al-Arabi a reușit să numească un antrenor cu adevărat excepțional. La ce văd, în campionatul intern, acest antrenor e de departe cel mai bun de la noi“, a spus analistul Mohammed Al-Shahwani.

