Fundaș central la Al-Arabi, în Emiratele Arabe Unite, Sultan Abudaken (25 de ani) are cetățenie română și o poveste ieșită din comun. Născut la Abu Dhabi, tatăl său este palestinian, iar mama lui este româncă originară din Iași!

La 7 ani, Sultan Abudaken s-a mutat în Suedia, la Malmo, împreună cu familia sa. Acolo a început să joace fotbal și a fost legitimat la BK Olympic, unul dintre centrele importante de formare din Suedia. La 18 ani, s-a întors în Emiratele Arabe Unite, la echipa U21 a lui Al Wahda, pe atunci antrenată de Adi Mutu!

Sultan Abudaken, fundașul din Emirate care mănâncă mămăligă și borș!

„Părinții mei locuiesc în Suedia, eu sunt acum în Emiratele Arabe Unite. Dar merg în fiecare vară în România, uneori și când am câte o vacanță de la club. Îmi place România, o iubesc. Încerc să ajung mereu la Iași, să-mi văd familia, bunica, să văd satul ei. Am amintiri frumoase din România. De asemenea, îmi place mult și Bucureștiul. Acum doi ani am fost acolo prima dată, mi-a plăcut orașul. Are un potențial foarte mare. Am fost și la Arena Națională la un meci al celor de la FCSB.

Pot zice că România e țara mea. Acolo mă simt ca acasă, deși nu am trăit niciodată acolo. Îmi place inclusiv mâncarea românească, mămăliga, borșul. Toate lucrurile astea sunt aproape de inima mea. Știu și românește, dar nu prea mult. Înțeleg multe, dar mi-e greu să vorbesc. E vorba de exercițiu. Când sunt în România, încerc să vorbesc cât de mult pot.”

„La 15 ani, am fost urmărit de Chelsea, Fiorentina și Newcastle!”

„Tatăl meu a trăit în România înainte să mă nasc eu. A cunoscut-o pe mama, s-au căsătorit, apoi s-au mutat în UAE, unde trăiau rudele tatălui meu. Aici m-am născut eu, la Abu Dhabi. Apoi ne-am mutat în Suedia, unde jucam fotbal zi de zi. Școală și fotbal, asta era tot ce făceam. În principiu, toată viața mea s-a învârtit în jurul fotbalului. Sunt fericit și recunoscător că am învățat bazele acestui sport în Suedia.

La 15 ani, când jucam la BK Olympic, am fost urmărit de scouterii lui Chelsea, Fiorentina și Newcastle. Din păcate, nu m-am transferat, iar apoi am revenit în UAE, la Al Wahda. Am continuat să joc aici, în Emirate, momentan nu am ajuns să evoluez în altă țară.”

Sultan Abudaken, despre viața în Emirate: „Mutu m-a făcut mai puternic!”

„Emiratele Arabe Unite este o țară unică. E foarte sigur să trăiești aici. Vremea e bună, chiar dacă uneori vara e prea cald. Fotbalul de aici nu e neapărat despre mulți bani, ci despre jucători de calitate. Campionatul e bun, sunt mulți străini de valoare, inclusiv antrenori. Și români, ca Olăroiu. Nivelul din Emirate nu e chiar așa de ușor cum cred unii oameni. Da, sunt bani, există resurse bune, dar nu e vorba doar de asta. Nivelul e destul de ridicat și devine mai bun de la an la an.

Să lucrez cu Mutu, la Al Wahda, a fost o experiență excelentă. În acel sezon am devenit mai bun și mai puternic mental. Am învățat că fotbalul nu e doar despre jocul de pe teren. Trebuie să ai o mentalitate corectă, să știi cum să depășești toate dificultățile care îți apar în față. Trebuie să câștigi și să devii cea mai bună versiune a ta.”

Masfout Club, Al-Dhafra și Al-Arabi sunt echipele din UAE la care a evoluat Sultan Abudaken.

1,85 metri are fundașul central de picior drept.

„Sergio Ramos” care poate juca pentru România, Suedia sau Palestina!

„La nivel internațional pot juca pentru România, Suedia sau Palestina. M-am întrebat de multe ori pentru cine aș evolua. E greu să găsesc un răspuns. Orice îmi rezervă Dumnezeu e cea mai bună opțiune pentru mine, cel mai bun plan. Dacă ar fi să fie România, aș fi foarte fericit. M-aș considera norocos, ar fi un vis devenit realitate. Dacă va fi Palestina, aș fi la fel de fericit. Suedia? Poate că e ultima opțiune pentru mine.

Modelele mele? Îmi plac mult Virgil van Dijk și Antonio Rüdiger. Sergio Ramos, de asemenea. Îi văd cum joacă și încerc să învăț de la ei. Nu am un idol, îmi place și Eden Hazard, de pildă, deși nu evoluează pe postul meu. Dar colegii mei de echipă îmi zic uneori ‘Van Dijk’ sau ‘Sergio Ramos’, pentru că sunt un fundaș cu un stil agresiv.”

„Am avut ofertă din România!” Vrea la Chelsea, dar înainte în Liga 1 și la națională

„O echipă din România a vrut să mă transfere acum câțiva ani, dar eram sub contract și nu s-a putut materializa. N-a fost atunci momentul pentru un transfer. Am rămas aici, mă băteam la promovare atunci și de asta nu am putut pleca. Obiectivul meu e să fiu cel mai bun în ceea ce fac, oriunde merg. La ora asta, sunt considerat unul dintre cei mai buni apărători centrali din UAE Division 1 (n.r. - a doua ligă din Emiratele Arabe Unite). Nu sunt cuvintele mele, ci ale oamenilor de aici. Sunt fericit și mândru de asta.

Pe termen lung, mi-aș dori să joc la Chelsea. Ăsta e visul meu de când eram copil, să joc pe Stamford Bridge. Nimic nu e imposibil, nu? Pe termen scurt, mi-ar plăcea să evoluez în prima ligă din România, poate să ajung și la echipa națională. Asta îmi propun.”