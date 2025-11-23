Cosmin Contra (49 de ani) trăiește o perioadă de vis, la Al-Arabi Doha, în Qatar. Sport.ro a arătat aici o performanță spectaculoasă pe care „Guriță“ tocmai a atins-o, la mai bine de un deceniu după ce și-a început cariera pe banca tehnică.

În această seară, Contra și-a lungit seria rezultatelor spectaculoase, la Al-Arabi. Pentru că echipa sa a zdrobit și Qatar SC, în deplasare: 5-1! Doar că acest succes categoric s-a născut abia după ce Al-Arabi a fost salvată de la o mare nedreptate fotbalistică.

În minutul 24, reușita lui Sarabia, de 1-0 pentru echipa lui Contra, a fost anulată, într-o primă fază, după o decizie scandaloasă a centralului.

Chiar dacă arbitrul întâlnirii s-a aflat foarte aproape de fază, el a considerat că, înainte de gol, un jucător de la Al-Arabi a comis un fault în atac! Asta deși „s-a văzut și din avion“ că golul a fost perfect regulamentar.

Pe margine, Cosmin Contra a protestat vehement, iar salvarea sa s-a numit VAR. Pentru că arbitrul arab a fost chemat să revadă faza la monitorul de la marginea terenului. Abia după ce a făcut acest lucru, centralul și-a corectat greșeala și a validat golul de 1-0 pentru Al-Arabi, după cum se poate vedea aici.

De aici încolo, echipa lui Contra a făcut show, marcând gol după gol prin niște faze în care jucătorii echipei adverse au fost transformați în jaloane.

