Marcu Czentye
Sorana Cîrstea a avut parte de un final nedorit în bilanțul celor optsprezece participări pe tabloul principal al turneului de mare șlem de la Melbourne.

Japoneza Naomi Osaka i-a stricat româncei Sorana Cîrstea finalul de parcurs avut în Openul Australian.

Jucătoarea din țara noastră a fost învinsă în trei seturi de fostul număr unu mondial, 6-3, 4-6, 6-2, dar vicleniile făcute de asiatică au pătat, în cele din urmă, imaginea unui meci, de altfel, competitiv și spectaculos.

Martina Navratilova ține partea Soranei Cîrstea: „Nu ai voie să vorbești între serviciile adversarei. Nu e corect.”

Time-out-ul medical sincronizat cu precizie de Osaka, în startul setului decisiv, dar și modul în care a strigat 'come on', între serviciile Soranei Cîrstea, sunt feluri prin care japoneza și-a propus și a reușit, din nefericire, să perturbe starea de concentrare lucidă a româncei.

Sorana Cîrstea nu a avut probleme în a admite că Naomi Osaka a fost jucătoarea mai bună în setul decisiv, însă nici marile foste campioane, Martina Navratilova sau Lindsay Davenport nu au găsit motive pentru a susține ceea ce a făcut dubla câștigătoare de la Melbourne, pe teren.

Navratilova și Davenport critică lipsa de sportivitate a japonezei

Imediat după încheierea jocului, Naomi Osaka a făcut o serie de remarci acide la adresa Soranei Cîrstea, transmițând suficient de clar că a fost dispusă să își continue comportamentul nesportiv și după încheierea meciului.

Criticând-o pe Naomi Osaka, Martina Navratilova a spus: „Pot să înțeleg ce a spus după meci, sub intensitatea momentului. A fost surprinsă de reacția Soranei Cîrstea, în salutul de la fileu. Dar nu ai voie să vorbești cu voce tare, între serviciile adversarei. Cîrstea era pregătită să servească a doua oară, iar Osaka spune: 'come on!', iar asta nu e corect.

Nu cred că o face intenționat, nu cred că își dă seama, poți să spui 'come on!' cât vrei tu, dar trebuie să o ții în interior, nu verbaliza,” a fost prima intervenție a Martinei Navratilova, după momentul încins din Australia.

Lindsay Davenport e de acord cu Sorana Cîrstea: „E ceva ce nu faci.”

Nici Lindsay Davenport, triplă campioană de Grand Slam, nu a găsit motive să încurajeze gestul nesportiv făcut de Naomi Osaka.

„Osaka are 28 de ani, joacă tenis de mult timp. E ceva ce nu faci. Nu ar trebui să faci zgomot între servicii. Cîrstea a mustrat-o. Osaka a făcut asta și în meciul din primul tur, nimeni nu a spus nimic. Cu toții o știm pe Osaka, nu e un om rău, dar dacă va continua cu acest comportament... te poți încuraja lovindu-ți coapsa, dar nu poți să strigi între servicii. Sunt norme de etichetă în tenisul individual,” a declarat Lindsay Davenport pentru Tennis Channel.

În ciuda pasivității arbitrului de scaun, două multiple campioane de Grand Slam arată că Sorana Cîrstea a avut dreptate în a-i reproșa niponei Naomi Osaka absența unui spirit de fair play.

