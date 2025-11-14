Cosmin Olăroiu (56 de ani) are o misiune tot mai dificilă de a duce naționala Emiratelor la Mondialul din 2026, însă ce a reușit Oli, în Asia, l-a plasat deja printre cei mai buni ambasadori ai țării noastre.

După remiza cu Irak (1-1) de joi seara, echipa lui Oli pornește cu șansa a doua, în returul de la Basra, de marți (ora 18:00). Învingătoarea acestei duble va avansa la barajele intercontinentale de calificare pentru CM 2026. Aici, în martie anul viitor, se dau ultimele două bilete pentru turneul final din Canada, Mexic și SUA.

Învinsa dublei Emirate – Irak va ieși din cursa de calificare pentru Cupa Mondială de la anul.

Comentatorul arab, plecăciune în fața României

Până să vedem ce se va întâmpla, marți, la Basra, putem consemna un moment emoționant petrecut în timpul partidei de aseară, de la Abu-Dhabi.

În repriza a doua, când naționala Emiratelor ataca în valuri, Oli a ținut să mai facă o schimbare în echipa sa. A fost momentul în care comentatorul arab și-a exprimat admirația și respectul pentru Olăroiu și România.

„Încă o schimbare de la Cosmin. Românul. România, cu o mare școală de antrenori. De la Iordănescu, la Lucescu, la Balaci. Cu rezultate extraordinare în Golf“, a spus comentatorul meciului, în timpul transmisiunii directe.

Românii, muncitori și cu rezultate excelente în Orient

Ce a spus comentatorul arab reconfirmă că românii au făcut o treabă excelentă, în zona arabă. Olăroiu, cu peste 20 de trofee în Asia, e chiar cel mai de succes antrenor din istoria Emiratelor Arabe Unite, la nivel de cluburi. Nu mai departe de luna mai, el a cucerit Champions Leage 2 cu Sharjah.

Iar în afară de Oli, avem antrenorii de care s-a amintit, în timpul partidei Emirate – Irak. Vorbim despre Anghel Iordănescu, Răzvan Lucescu și regretatul Ilie Balaci. Ultimul a fost un deschizător de drumuri în zonă, cucerind peste 20 de trofee, la rândul său. Apoi, Anghel Iordănescu și Răzvan Lucescu și-au lăsat și ei amprenta asupra fotbalului arab, câștigând Champions League cu echipele lor.

