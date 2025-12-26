OFICIAL Premiantul Contra: anunțul arabilor după rezultatele fabuloase ale românului în Qatar

Amir Kiarash
Fostul selecționer a preluat Al-Arabi Doha, o echipă „muribundă“, și a „resuscitat-o“ de o manieră incredibilă, imediat după ce a ajuns pe bancă.

Cosmin Contra (50 de ani) și-a făcut o cotă destul de bună în lumea arabă, dovadă și faptul că, după despărțirea de Dinamo, în decembrie 2020, toate echipele pe care le-a pregătit, ulterior, au fost din zona Golfului Persic.

După trei manadate succesive în Arabia Saudită, la Al-Ittihad Jeddah, Damac și Al-Kholood – la această ultima formație totul s-a transformat într-un fiasco! – Contra a ajuns acum, în premieră, în Qatar. Și ce a reușit aici, la Al-Arabi Doha, a depășit toate așteptările! De fapt, după cum Sport.ro a arătat aici, fostul selecționer a înregistrat niște rezultate istorice pentru cariera sa de antrenor.

Cosmin Contra, premiat la Gala Fotbalului din Qatar

Ce a reușit „Guriță“, la Al-Arabi a fost demn de un antrenor care a avut la el „bagheta magică“. Pentru că, până la instalarea românului în funcție, în luna octombrie, una dintre grupările de tradiție ale fotbalului Qatar devenise ciuca bătăilor, ajungând pe penultimul loc în campionat.

Cum Contra a preluat echipa, înlocuindu-l pe spaniolul Pablo Amo, Al-Arabi a devenit de neoprit! De altfel, în primele opt partide ale lui Contra pe bancă, în lunile octombrie și noiembrie, formația din Doha a înregistrat următoarele cifre: 7 victorii, 1 înfrângere, golaveraj: 25-9!

Fix pentru aceste rezultate a fost premiat acum Contra, în Gala Fotbalului din Qatar. Aici, tehnicianul de 50 de ani a fost numit „Antrenorul lunilor octombrie și noiembrie“, după cum se poate vedea mai jos.

Contra, reîncep meciurile cu adevărat importante

În această lună, când Qatar a găzduit FIFA Arab Cup 2025 (1-18 decembrie), fotbalul la nivel de cluburi a continuat, în această țară, cu partidele din cupă. Fără jucătorii de bază însă, care fie că au fost convocați la echipele lor naționale, fie au primit vacanță. 

În acest context, Contra a abordat cele două partide din competiția KO cu garnitura secundă și cu niște tineri. De aici, și cele două înfrângeri suferite de Al-Arabi: 0-3 cu Al-Sailiya și 0-3 cu Muaither.

Acum însă, odată cu terminarea FIFA Arab Cup 2025, în Qatar se reiau partidele cu adevărat importante. În următoarea perioadă, Al-Arabi va disputa trei meciuri în campionat, cu Al-Rayyan (28 decembrie), cu Al-Wakra (7 ianuarie) și cu Al-Gharafa (15 ianuarie), ultima fiind formația la care e legitimat Florinel Coman. 

