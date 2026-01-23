La momentul redactării articolului Dinamo o conduce cu 2-1 pe FC Hermannstadt, după golurile marcate de Raul Opruț din a doua repriză și reușita lui Gjorgjievski de partea sibienilor.



Cum a reușit să rateze Cîrjan!? Starul lui Dinamo a avut golul pe tavă



În minutul 20 al meciului, Mamoudou Karamoko a scăpat în partea stângă, iar francezul l-a servit perfect pe Cătălin Cîrjan.



În mod surprinzător, căpitanul lui Dinamo și unul dintre cei mai buni jucători ai „câinilor” nu a reușit să înscrie după ce a fost lăsat singur cu Căbuz. Cîrjan a vrut să îl lobeze pe portarul lui Hermannstadt, dar nu a cadrat mingea pe poartă.

