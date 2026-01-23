GALERIE FOTO Cum a reușit să rateze Cîrjan: starul lui Dinamo a avut golul pe tavă

Cum a reușit să rateze Cîrjan: starul lui Dinamo a avut golul pe tavă Superliga
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Cătălin Cîrjan a fost aproape să deschidă scorul în prima repriză.

TAGS:
DinamoCatalin CirjanFC HermannstadtSuperliga
Din articol

La momentul redactării articolului Dinamo o conduce cu 2-1 pe FC Hermannstadt, după golurile marcate de Raul Opruț din a doua repriză și reușita lui Gjorgjievski de partea sibienilor.

Cum a reușit să rateze Cîrjan!? Starul lui Dinamo a avut golul pe tavă

În minutul 20 al meciului, Mamoudou Karamoko a scăpat în partea stângă, iar francezul l-a servit perfect pe Cătălin Cîrjan.

În mod surprinzător, căpitanul lui Dinamo și unul dintre cei mai buni jucători ai „câinilor” nu a reușit să înscrie după ce a fost lăsat singur cu Căbuz. Cîrjan a vrut să îl lobeze pe portarul lui Hermannstadt, dar nu a cadrat mingea pe poartă.

La momentul redactării articolului Dinamo o conduce cu 2-1 pe FC Hermannstadt, după golurile marcate de Raul Opruț din a doua repriză și reușita lui Gjorgjievski de partea sibienilor. 

  • Vlcsnap 2026 01 23 21h17m20s324 copy
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Echipele de start: 

  • FC Hermannstadt: Căbuz - Stancu, Căpușă, I. Stoica, K. Ciubotaru - Florescu, Ivanov, Dr. Albu - Chițu, Afalna, Neguț

Rezerve: Pop, Muțiu, Bârstan, Gjorgjievski, Issah, Oroian, Tavares, Buș, Ritivoi

Antrenor: Dorinel Munteanu

  • Dinamo: Epassy - Sivis, Boateng, Stoinov, Opruț - Soro, Gnahore, Cîrjan - Armstrong, Karamoko, Musi

Rezerve: Roșca, Licaciu, Milanov, Perica, Mazilu, C. Mihai, Tarba, Caragea, Toader, Ikoko, Țicu, Al. Pop

Antrenor: Zeljko Kopic

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Imagini bizare cu Kim Jong Un într-un spa aburos, îmbrăcat de iarnă, lângă supușii înfierbântați | GALERIE FOTO
Imagini bizare cu Kim Jong Un într-un spa aburos, îmbrăcat de iarnă, lângă supușii înfierbântați | GALERIE FOTO
ARTICOLE PE SUBIECT
FC Hermannstadt - Dinamo 1-2 | Nebunie totală! Echipa lui Kopic, noul lider din Superliga
FC Hermannstadt - Dinamo 1-2 | Nebunie totală! Echipa lui Kopic, noul lider din Superliga
Fostul jucător de la FCSB a găsit problema după 1-4 cu Dinamo Zagreb: „E un risc!”
Fostul jucător de la FCSB a găsit problema după 1-4 cu Dinamo Zagreb: „E un risc!”
Mihai Stoica pariază pe Dinamo în lupta la titlu: „Așa văd eu lucrurile la ce se joacă acum”
Mihai Stoica pariază pe Dinamo în lupta la titlu: „Așa văd eu lucrurile la ce se joacă acum”
ULTIMELE STIRI
Marius Marin, scântei în fața lui Chivu! Schimbat la pauză după un conflict în drum spre vestiare
Marius Marin, scântei în fața lui Chivu! Schimbat la pauză după un conflict în drum spre vestiare
ACUM Inter - Pisa 4-2! Dimarco face legea pe teren. GOL superb marcat de starul lui Chivu
ACUM Inter - Pisa 4-2! Dimarco face legea pe teren. GOL superb marcat de starul lui Chivu
Lovitură pentru Cristi Chivu! Românul va purta torţa olimpică la Jocurile Olimpice de iarnă
Lovitură pentru Cristi Chivu! Românul va purta torţa olimpică la Jocurile Olimpice de iarnă
S-a stabilit finala de la Campionatul European de polo!
S-a stabilit finala de la Campionatul European de polo!
Dorinel Munteanu recunoaște, după eșecul cu Dinamo: ”Sunt mai valoroși, dar problema la noi stă în felul următor”
Dorinel Munteanu recunoaște, după eșecul cu Dinamo: ”Sunt mai valoroși, dar problema la noi stă în felul următor”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Mihai Stoica anunță exodul de la FCSB după umilința cu Dinamo Zagreb: ”Am primit niște confirmări negative!”

Mihai Stoica anunță exodul de la FCSB după umilința cu Dinamo Zagreb: ”Am primit niște confirmări negative!”

Campioanele Navratilova și Davenport vin cu reacții clare la conflictul dintre Cîrstea și Osaka: „Nu e corect”

Campioanele Navratilova și Davenport vin cu reacții clare la conflictul dintre Cîrstea și Osaka: „Nu e corect”

Mercato iarnă 2026 | Toate transferurile efectuate de echipele din Liga 1 sunt aici

Mercato iarnă 2026 | Toate transferurile efectuate de echipele din Liga 1 sunt aici

Răsturnare de situație în cazul lui Radu Drăgușin: ”În ultimele ore”

Răsturnare de situație în cazul lui Radu Drăgușin: ”În ultimele ore”

Gigi Becali s-a răzgândit în privința lui Elias Charalambous

Gigi Becali s-a răzgândit în privința lui Elias Charalambous

Reacția lui Cristiano Bergodi când a auzit că Radu Drăgușin e așteptat la AS Roma

Reacția lui Cristiano Bergodi când a auzit că Radu Drăgușin e așteptat la AS Roma



Recomandarile redactiei
Marius Marin, scântei în fața lui Chivu! Schimbat la pauză după un conflict în drum spre vestiare
Marius Marin, scântei în fața lui Chivu! Schimbat la pauză după un conflict în drum spre vestiare
ACUM Inter - Pisa 4-2! Dimarco face legea pe teren. GOL superb marcat de starul lui Chivu
ACUM Inter - Pisa 4-2! Dimarco face legea pe teren. GOL superb marcat de starul lui Chivu
Lovitură pentru Cristi Chivu! Românul va purta torţa olimpică la Jocurile Olimpice de iarnă
Lovitură pentru Cristi Chivu! Românul va purta torţa olimpică la Jocurile Olimpice de iarnă
Dorinel Munteanu recunoaște, după eșecul cu Dinamo: ”Sunt mai valoroși, dar problema la noi stă în felul următor”
Dorinel Munteanu recunoaște, după eșecul cu Dinamo: ”Sunt mai valoroși, dar problema la noi stă în felul următor”
Cum s-a descurcat Vera Dijkmans la sparring cu Alex Pereira
Cum s-a descurcat Vera Dijkmans la sparring cu Alex Pereira
Alte subiecte de interes
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei României s-a încheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 în faza grupelor
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei României s-a încheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 în faza grupelor
Fostul fotbalist al lui Dinamo, ”printre cei mai buni” la debutul în Serie A!
Fostul fotbalist al lui Dinamo, ”printre cei mai buni” la debutul în Serie A! 
La război, în câmpul 'dușmanului'. Cum a fost primit Cătălin Cîrjan de rapidiști
La război, în câmpul 'dușmanului'. Cum a fost primit Cătălin Cîrjan de rapidiști
Mesajul conducerii de la Dinamo pentru Cătălin Cîrjan: ”Trebuie să facă asta”
Mesajul conducerii de la Dinamo pentru Cătălin Cîrjan: ”Trebuie să facă asta”
"O versiune foarte bună!" Reacția lui Ilie Dumitrescu după meciul Farul Constanța - FC Hermannstadt
"O versiune foarte bună!" Reacția lui Ilie Dumitrescu după meciul Farul Constanța - FC Hermannstadt
Farul Constanța - FC Hermannstadt 3-2. Victorie importantă pentru Gică Hagi, după un meci nebun
Farul Constanța - FC Hermannstadt 3-2. Victorie importantă pentru Gică Hagi, după un meci nebun
CITESTE SI
Imagini bizare cu Kim Jong Un într-un spa aburos, îmbrăcat de iarnă, lângă supușii înfierbântați | GALERIE FOTO

stirileprotv Imagini bizare cu Kim Jong Un într-un spa aburos, îmbrăcat de iarnă, lângă supușii înfierbântați | GALERIE FOTO

Angelina Jolie e istorie! Cine o înlocuiește în noul film „Tomb Raider”: Ea este noua Lara Croft

protv Angelina Jolie e istorie! Cine o înlocuiește în noul film „Tomb Raider”: Ea este noua Lara Croft

Vicepreşedintele SUA a lansat un nou atac la adresa Europei: „A apucat pe calea sinuciderii civilizaţiei”

stirileprotv Vicepreşedintele SUA a lansat un nou atac la adresa Europei: „A apucat pe calea sinuciderii civilizaţiei”

Eliminarea plafonării la gaze ar putea fi amânată. Bolojan: „Nu este certă. În una-două săptămâni vom lua o decizie”

stirileprotv Eliminarea plafonării la gaze ar putea fi amânată. Bolojan: „Nu este certă. În una-două săptămâni vom lua o decizie”

VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
UFC
(RO) UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!