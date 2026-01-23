Denis Alibec (35 de ani) are zilele numărate în tricoul roș-albastru. După eșecul usturător cu Dinamo Zagreb, 1-4, meci în care vârful a intrat abia în minutul 66, patronul campioanei i-a anunțat plecarea de la echipă. În acest context, atacantul a primit o mână de ajutor nesperată chiar de la fostul său club, Farul Constanța.



Gică Popescu, președintele „marinarilor”, a transmis ferm că ușa de la malul mării rămâne deschisă pentru fostul lor căpitan, însă situația financiară a clubului impune restricții severe. Oficialul a subliniat că Farul nu își permite să achite sume de transfer pentru a-l repatria pe jucător.



„Nu avem bani de investiții”



Președintele constănțenilor a explicat că o revenire a atacantului cotat în prezent la 500.000 de euro este posibilă doar într-un scenariu specific, excluzând plata unei sume de transfer către FCSB.



„Noi suntem interesați de Denis. Este binevenit întotdeauna. Dacă vine la Constanța, vine acasă. Întotdeauna a fost binevenit, întotdeauna s-a simțit bine cât a fost la Farul. Dar, din păcate, noi nu avem sume de bani care să ne permită să facem o astfel de investiție. Pentru noi e o sumă mare 200.000 de euro.



Indiferent cât de mult ni l-am dori pe Denis, din păcate nu putem să facem o astfel de plată. Noi pe Denis întotdeauna l-am luat liber de contract și am făcut eforturi uriașe pentru a-l putea plăti. Singura variantă ar fi să vină liber de contract, dar și să negociem cu el legat de salariu. Dar deja mergem prea departe. Suma cerută de FCSB noi nu o avem. Nu știu care este salariul lui Denis la FCSB”, a spus Gică Popescu, potrivit ProSport.



Revenit la FCSB la data de 01 iulie 2025, Alibec nu a reușit să impresioneze în acest sezon, având un bilanț modest: 14 apariții și un singur gol marcat în toate competițiile, înscris în Cupa României.



Pe lângă varianta romantică a revenirii sub tutela lui Hagi, pe fir a intrat și Marius Șumudică. Antrenorul îl dorește pe Alibec la Al-Okhdood, în Arabia Saudită, mizând pe relația excelentă pe care o are cu jucătorul încă din perioada în care au câștigat titlul cu Astra Giurgiu.

