Meciul dintre Umm-Salal și Al Arabi a intrat în atenție după un eveniment terifiant, petrecut în primele minute de joc. Andy Delort, atacantul algerian al lui Umm-Salal, a înscris în minutul 6, iar zece minute mai târziu s-a prăbușit pe teren. Fotbalistul a început să convulsioneze, sub privirile șocate ale colegilor săi, însă a fost ajutat rapid de medicii prezenți la stadion, scrie marca.com.

Scary scene in Qatar, as Umm Salal's ????????Andy Delort collapsed to the ground 10 minutes after he scored a goal ????????

We hope and pray that he'll be OKpic.twitter.com/jXD1hBFSRK